Red Stars: Nur ein Wunder hilft jetzt noch

Letzter Platz, schlechter könnte die Ausgangslage für die Red Stars in der Bezirksliga kaum sein. Zehn Punkte Rückstand auf den möglichen Relegationsplatz, gar zwölf auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind ein wahrlich dickes Brett, dass es zu bohren gilt. Doch die Verantwortlichen glauben weiter an das Wunder.

Nur vier Punkte holten die Red Stars in bisher 17 Ligaspielen. Und diese vier Zähler holte sich das Team von Trainer Marat Surtebayev ausgerechnet in den Stadtderbys. Gegen den 1. FC Mönchengladbach gelang mit 2:1 der einzige Sieg. Gegen die Sportfreunde Neuwerk holte man mit dem 2:2 das einzige Remis. Drei Spiele verloren die Red Stars mit einem Tor Unterschied, vier Niederlagen gingen mit zwei Toren Differenz aus. Ansonsten war das Team aus Mülfort kaum mehr als ein Testspielgegner für die Liga. Gegen TSV Meerbusch II (0:6), SVG Neuss-Weißenberg (0:7), SV Uedesheim (1:6) und DJK Gnadental (2:9) setzte es neben dem Aus im Kreispokal gegen den A-Ligisten SV Lürrip (0:8) deftige Klatschen.

Das muss besser werden

Die wenigsten erzielten Tore, die meisten Gegentreffer, die mit Abstand schlechteste Tordifferenz – das sind die Baustellen, die sich Surtebayev auftut. Doch der Coach geht seinen Weg weiter, auch wenn die Ergebnisse bisher nicht stimmten. Mutmaßlich ist es auch ein Kopfproblem, das die meisten Spieler hemmt: Ein Gegentreffer und alles bricht zusammen.

Konditionell sind die Red Stars auf der Höhe, auch in kämpferischer Hinsicht kann ihnen kein Vorwurf gemacht werden. Dafür scheint die Einstellung, vor allem gegen die Teams aus den anderen Kreisen nicht so recht zu stimmen. Weshalb die Mannschaft in diesen Begegnungen ein anderes Gesicht zeigt als in den Stadtderbys, darauf hat der Übungsleiter auch keine passende Antwort parat.

So geht es weiter

Personell hat man in der Winterpause zumindest offensiv nachgebessert. Mohammed Hussein kehrt von Mesopotamia zurück an die Brückenstraße, vom Landesligisten 1. FC Viersen verpflichtete man Sam Forestal. In den Testspielen gegen den A-Ligisten VfR Krefeld-Fischeln II gelang ein 3:0-Erfolg, gegen Union Nettetal II (auch A-Liga) setzte es eine 1:2-Niederlage. Gegen den dritten A-Ligisten im Bunde, Novesia Neuss, brachten die Red Stars eine 1:0- und 3:1-Führung nicht über die Zeit (Endergebnis 3:3). Am 16. Februargeht es in der Liga gegen SC St. Tönis II weiter, am kommenden Wochenende ist zunächst spielfrei.