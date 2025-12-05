Red Stars muss punkten, Rheydt will Vorsprung halten

Den Anfang des Spieltags machen der SC Rheindahlen und der SV Otzenrath. Die Hausherren stehen aktuell auf dem dritten Platz der FuPa-Formtabelle. Die vergangenen vier Spiele konnte der SC allesamt gewinnen und sich somit auf den fünften Platz hoch arbeiten. Mit einem weiteren Dreier wäre das Erreichen des dritten Rangs möglich. Der kommende Gegner aus Otzenrath steckt hingegen in einer kleinen Formkrise und verlor dadurch den Anschluss an die Spitze. Nur vier Zähler konnte der SV aus den vergangenen fünf Partien sammeln. Mit einem Sieg wäre allerdings weiterhin der zweite Platz in Aussicht. Das Hinspiel gewann Rheindahlen mit 2:1.

Am kommenden Samstag finden gleich zwei A-Liga-Duelle statt. In einem der Spiele treffen die Red Stars Mönchengladbach und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn aufeinander. Im Hinspiel gegen die Red Stars sicherten sich die Blau-Weißen einen der zwei Siege der Hinrunde. Den anderen Dreier holte der FC am vergangenen Spieltag gegen Hehn und beendete somit die Durststrecke. Sechs Punkte Vorsprung hat Wickrathhahn nun auf den sicheren direkten Abstiegsplatz - auf dem sich die Gladbacher befinden. Die Hausherren müssen punkten um nicht früh die Hoffnung zu verlieren. Die Gäste haben derweil die Chance den Abstand zu erweitern.

Im anderen Samstag-Spiel bekommen es die Sportfreunde Neersbroich mit dem ASV Süchteln II zu tun. Im Hinspiel gab es einen klaren 4:1-Erfolg für den ASV. Allerdings hat sich einiges geändert seit dem Duell. Die Sportfreunde sind nämlich der erste Rheydt-Verfolger. Sieben Punkte trennen Neersbroich von der Spitze. Mit einem Sieg könnten die Hausherren den Abstand verringern. Süchteln steckt zeitgleich in einer Formkrise, denn der ASV verlor die vergangenen vier Liga-Partien und fiel somit bis auf den siebten Platz zurück. Um nicht noch tiefer zu fallen benötigt die Zweitvertretung des Landesligisten wieder etwas Zählbares.

So., 07.12.2025, 15:30 Uhr Rheydter SV Rheydter SV Polizei SV Mönchengladbach Polizei SV 15:30 PUSH

Der Rheydter SV beendete die Hinserie auf dem ersten Tabellenplatz mit sieben Punkten Vorsprung auf Rang Zwei. Am vergangenen Spieltag musste der Liga-Primus allerdings einen Dämpfer im Duell mit Neuwerk hinnehmen, denn die Partie endete in einem 0:1 für den SV. Durch die vorherigen starken Serien war es jedoch nur ein kleiner Dämpfer für den Tabellenersten. Die starke Hinserie startete mit einem 3:0-Erfolg beim kommenden Gegner Polizei SV Mönchengladbach, der ebenfalls eine starke Hinrunde hinlegte und diese auf dem dritten Platz beendete. Mit einem Erfolg könnten die Gäste den Meisterschaftskampf wieder spannend machen und selbst dort mitmischen.

Es ist das dritte Duell der Aufsteiger in der aktuellen Saison. Die ersten beiden Aufeinandertreffen konnte der TuS Liedberg für sich entscheiden - sowohl das Pokalspiel, als auch die Liga-Partie. Der VfB Korschenbroich will nun also die Revanche für die zwei Pleiten. Beide Teams spielten nach dem Aufstieg eine gute Hinserie und stehen im gesicherten Mittelfeld. Mit einem Dreier könnten sich beide Mannschaften noch weiter in der Tabelle nach oben schieben und somit der starken Hinrunde ein gebührendes Ende verleihen.

So., 07.12.2025, 15:15 Uhr SV Schelsen SV Schelsen SpVg Odenkirchen Odenkirchen II 15:15 live PUSH