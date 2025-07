Red Stars Mönchengladbach starten den Neuaufbau

Am 4. Juli startete das Team in die Vorbereitung auf die neue Saison. Mit dabei sind neben einigen Reaktivierten auch Langzeitverletzte und Neuzugänge. Schmerzhaft ist der Abgang von Marc Klunk, der sowohl auf der Außen- als auch der Innenverteidigerposition eine feste Größe war und künftig für Lürrip aufläuft. Auch Vadim Shkolnik verlässt den Verein in Richtung Lürrip – er war zwar nicht immer in Bestform, aber stets ein verlässlicher Spieler. Für die kommende Saison kündigt Lichtenwald eine breitere Kaderbasis an: „Wir holen die A-Junioren zu den Senioren hoch und bereiten sie gezielt auf die Kreisliga A vor. Ich kenne die Jungs gut aus dem Jugendbereich – da steckt viel Potenzial drin“, so Lichtenwald, der anfügt: „Wir wollen den Umbruch nutzen, um die jungen Spieler gezielt weiterzuentwickeln. Einige werden sich früh anbieten, andere brauchen vielleicht noch Zeit – aber wir werden wieder angreifen.“ Eine Zielvorgabe für die Kreisliga A nennt er nicht.