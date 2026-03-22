Red Stars mit weiterem Lebenszeichen, Hehn gewinnt Kellerduell

Der Polizei SV Mönchengladbach drehte einen 0-1-Rückstand in einen 3:1-Erfolg beim SC Rheindahlen. Tim Kiak brachte die Hausherren per Strafstoß in Führung (37.). Im zweiten Abschnitt glich zunächst Jason Krüer aus (72.), ehe Ahmed El Aboussi das 2:1 der Gäste markierte (78.). In der 87. Minute sorgte dann Krüer mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung und somit auch für den zweiten Dreier des SV in Serie. Der SC musste derweil die zweite Pleite in Folge hinnehmen.

Durch ein Eigentor ging der FC Blau-Weiß Wickrathhahn beim Tabellenzweiten aus Otzenrath in Führung (30.). Doch nur sechs Minuten später gelang Paul Gross der wichtige 1:1-Ausgleich (36.). Im zweiten Abschnitt war es dann Henrik Wirtz, der den 2:1-Siegtreffer der Hausherren erzielte. Die Otzenrather blieben somit an dem Liga-Primus aus Rheydt dran, während die Blau-Weißen weiterhin auf dem 13. Platz verbleiben.

Trotz einer 2:0-Führung endete der Siegeslauf der Sportfreunde Neuwerk II beim SV Schelsen. Christopher Hermes brachte die Gäste in Führung, ehe Janik Richter auf 2:0 stellte (54.). Die Heimmannschaft gab sich jedoch nicht auf und kam zunächst durch Tayler Helm zum 1:2-Anschluss (60.), bevor Jasin Al-Zaben mit seinem ersten Saisontor das 2:2 markierte. In der Folgezeit fiel kein weiter Treffer und somit sicherte sich der SV einen wichtigen Punkt im Kampf um die Klasse.

Die Red Stars Mönchengladbach sendeten ein weiteres Lebenszeichen im Tabellenkeller. Dabei lag der Tabellenletzte nach 33 Minuten mit 0:2 zurück - Niklas Reimelt (4.) und Fynn Brocker waren für den ASV Süchteln II erfolgreich. Daraufhin drehte ein lupenreiner Hattrick von Marc Klunk das Spiel. Zehn Minuten vor Schluss glich Cameron Luis Heinrichs für die Gäste aus. Allerdings hatten die Hausherren durch Serhii Tsoi das letzte Wort (82.). Durch den 4:3-Erfolg über Süchteln rückten die Gladbacher auf fünf Punkte an Wickrathhahn ran.

Die SpVg Odenkirchen II musste die zweite Pleite in Seire hinnehmen. Im Duell mit dem VfB Korschenbroich mussten sich die Schwarz-Gelben mit 2:3 geschlagen geben. Thomas Fialkowski (5.) und Tobias Kamper (45+2.) trafen auf Seiten der Heimmannschaft. Luca Kindervatter war derweil doppelt für den VfB erfolgreich (31., 38.), ehe Ali Salgin den 3:2-Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte und somit für Ekstase auf Seiten der Gäste sorgte. Korschenbroich kletterte auf den dritten Platz, während Odenkirchen im unteren Tabellenbereich verblieb.

Die DJK Hehn siegte im Kellerduell mit 3:2 gegen den TuS Liedberg. Patrick Theveßen brachte die Hehner früh in Führung (1.), bevor Dominik Jansen Chavez zum 1:1-Ausgleich traf (11.) in der zweiten Halbzeit sorgten Sandi Kheder (50.) und Oussama Mansour für die 3:1-Führung der Gäste. Der Anschlusstreffer von Jan Alexander Luig brachte nichts mehr ein und somit sicherte sich die DJK einen wichtigen Sieg und überholte zeitgleich die Liedberger.

Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen

Spieldaten:

SC Rheindahlen – Polizei SV Mönchengladbach 1:3

SC Rheindahlen: Maurice Philip Debock, Hasan Er, Jephte Chibalonza Kwanza (90. Akbar Khan Naderi), Emre Türkmen, Florian Torrens, Fabian Lenz, Tim Kiak (80. Ousmane Thiao), Marius Esser, Manuel Gottuso (90. Miracle Mangaya Mongengo), Nils Rupietta, Hassan El Hage (87. Naye Kante) - Trainer: Mesut Özegen - spielender Co-Trainer: Hasan Er

Polizei SV Mönchengladbach: Nick Schaub, Furkan Güven (90. Ebrahem Ahmed), Christian Schombert, Ahmed El Aboussi, Jason Krüer, Stephan Deues, Albin Cekic, Justin Kuhlen (71. Stephan Deues) - Trainer: Erhan Kuralay

Schiedsrichter: Dogan Karakas (Mönchengladbach) - Zuschauer: 42

Tore: 1:0 Tim Kiak (37. Handelfmeter), 1:1 Jason Krüer (72.), 1:2 Ahmed El Aboussi (78.), 1:3 Jason Krüer (87. Foulelfmeter)

SpVg Odenkirchen II – VfB Korschenbroich 2:3

SpVg Odenkirchen II: Marvin Spinnrath, Yannik Topüth, Ryan Mc Culloch, Mehmet Sirin Özekinci, Felix Zimmermann, Andre Garcia, Michael Nelißen, Tobias Kamper, Malik Sinanovic, Thomas Fialkowski, Dzenan Sinanovic - Trainer: Markus Anders

VfB Korschenbroich: Leonit Nuraj, Kacper Kosciuk, Kolja Wirtz, Florim Redzepi, Simon Lierz, Luan Kurhasku, Philip Schmitz, Elias Amani, Kyriakos Koutras, Luca Kindervatter, Noumouke Diabatè - Trainer: Boubacar Coulibaly - Trainer: Hasan Kamps

Tore: 1:0 Thomas Fialkowski (5.), 1:1 Luca Kindervatter (31.), 1:2 Luca Kindervatter (38.), 2:2 Tobias Kamper (45.+2), 2:3 Ali Salgin (90.+4)

SV 1909 Otzenrath – FC Blau-Weiß Wickrathhahn 2:1

SV 1909 Otzenrath: Gerardo César Marrero Suárez, Jonas Klann (64. Ilker Özkan), Laurens Padberg, Nils Ceglarek, Paul Gross (46. Hakan Karamermer), Simon Schrey (74. Jöran Waßenberg), Andre Jakuszeit, Jan-Hendrik Schmitz, Jan-Niklas Alexander Jaspers, Henrik Wirtz (81. Martin Naubert), Tim Offermanns (53. Gian-Luca Jordans) - Co-Trainer: Claudio Pezzino-Mayer - Trainer: Dominik Reinartz

FC Blau-Weiß Wickrathhahn: Timucin Sayar, Kevin Kürsten, Kevin Schwiers, Dominik Pascal Stephany, Markus Bork (64. Albion Hajra), Jonas Peltzer, Pasqual König, Matthias Türnau, Christian Engels, Marco Kroll (81. Christoph Wolters), Fabio Meaggia (70. Luciano Matteo Pio Uhl) - Co-Trainer: Tim Krüll - Trainer: Michael von Amelen

Schiedsrichter: Kai Conrad - Zuschauer: 176

Tore: 0:1 Nils Ceglarek (30. Eigentor), 1:1 Paul Gross (36.), 2:1 Henrik Wirtz (56.)

TuS Liedberg – DJK Hehn 2:3

TuS Liedberg: Jan Fehr, Dominik Jansen Chavez, Markus Fongern, Sinan Kleine, David Maaßen, Jannik Hanfland (69. Christoph Maaßen), Thomas Gründig, Henri Cremer (62. Dominik Born), Jan Alexander Luig, Claudio Fernandes, Marc Neues - Co-Trainer: Christoph Maaßen - Trainer: Fabian Vitz

DJK Hehn: Marcel Meisen, Julian Brockmann, Sandi Kheder, Lars Schroers, Fabian Hentrup (78. Timo Busch), Felix Peter Olbrich (58. Moritz Gross), Noah Wilms, Walid Chehaida (82. Dennis Can Horn), Patrick Müller (58. Janusz Kersting), Patrick Theveßen, Oussama Mansour (79. Dominik Santos Marques) - Trainer: Torsten Müller - Co-Trainer: Hendrik Schotten - Co-Trainer: Holger Brockmann

Schiedsrichter: Sascha Longerich - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Patrick Theveßen (1.), 1:1 Dominik Jansen Chavez (11.), 1:2 Sandi Kheder (50.), 1:3 Oussama Mansour (61.), 2:3 Jan Alexander Luig (80.)

SV Schelsen – Sportfreunde Neuwerk II 2:2

SV Schelsen: Luke Pöhler, Michael Prigge, David Ringel, Sebastian Gerhard Selke, Lucas Jansen, Tayler Helm, Luis Enrique Thomas (55. Luka Tanaskovic), Marius Sentis, Artem Skriahin (69. Umut Akis), Yehor Kachan (85. Jonah Alexander Lange), Jasin Al-Zaben (85. Linus Bien) - Co-Trainer: Maximilian Linke - Trainer: Marc Gülzow

Sportfreunde Neuwerk II: Lars Benedikt Weidmann, Patrick Kevin Scheulen, Janik Richter, Marcel Bosbach (79. Alexander Dreilich), Moritz Schiele, Christopher Hermes, Lucas Lingen, Robin Beckers, Maximilian Reich, Fabio Leonardo Nüchel, Tim Güth - Trainer: Holger Rütten

Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Christopher Hermes (10.), 0:2 Janik Richter (54.), 1:2 Tayler Helm (60.), 2:2 Jasin Al-Zaben (69.)

Red Stars Mönchengladbach – ASV Einigkeit Süchteln II 4:3

Red Stars Mönchengladbach: Till Siebenmorgen, Johann Miller (60. Micheal Erhunmwunosere), Alexander Chilko (78. Igor Gunko), Kirill Schleicher, Nikita Graf, Sirwan Samir Quassem (89. Ahmet Sunkur), Ilja Lichtenwald (73. Daniel Schljanik), Serhii Tsoi, Gytautas Keinys, Marc Klunk, Gehad Jerdo (46. Leon Pfeiffer) - Spielertrainer: Serhii Tsoi - Spielertrainer: Ilja Lichtenwald

ASV Einigkeit Süchteln II: Sandro Dörenkamp, Anthony Kreft (68. Jan Henrik Heynckes), Fynn Brocker, Björn Fruhen (60. Ivan Jajetic), Noe Hirsch, Flondrit Atipi (85. Luca Noel Doneth), Nils Wüsten, Kyle Brocker, Jan Schouren, Niklas Reimelt, Cameron Luis Heinrichs - Trainer: Marvin Hermes

Schiedsrichter: Yasin Aciman - Zuschauer: 67

Tore: 0:1 Niklas Reimelt (4.), 0:2 Fynn Brocker (33.), 1:2 Marc Klunk (48.), 2:2 Marc Klunk (57.), 3:2 Marc Klunk (67.), 3:3 Cameron Luis Heinrichs (79.), 4:3 Igor Gunko (82.)

Die nächsten Spieltage:

21. Spieltag

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Rheindahlen

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Neersbroich

Sa., 28.03.26 18:00 Uhr ASV Süchteln II - Odenkirchen II

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr SF Neuwerk II - Red Stars MG

So., 29.03.26 15:00 Uhr Korschenbr. - SV Otzenrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr Polizei SV - SV Schelsen

22. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn