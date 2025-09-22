Red Stars erkämpfen sich den ersten Dreier der Saison

Neuwerk ging erst in Führung (33. Minute), doch Spielertrainer Serhii Tsoi erwischte ein gutes Spiel und glich kurz darauf für die Red Stars aus. Er besorgte auch die Führung nach der Pause (49.), anschließend erhöhte Leon Pfeiffer auf 3:1 (71.). Pfeiffer setzte auch kurz darauf den Schlusspunkt zum 4:1 (78.). Damit tauschen die Red Stars den letzten Platz 14 mit der DJK Hehn und springen auf Platz 13.

Hehn erspielte sich immerhin einen Punkt gegen den SC Rheindahlen, gegen den man aus einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Remis machte und mit Effektivität überzeugte. Co-Trainer Hasan Er erzielte die Führung für Rheindahlen (33.). Nach einer ausgelassenen Großchance vom SC erhöhte dann Manuel Gottuso noch vor der Pause auf 2:0 (38.). Doch ebenfalls vor der Pause gelang der DJK der Anschlusstreffer zum 1:2 (43.). Patrick Theveßen traf ins lange Eck.

In der zweiten Hälfte war Rheindahlen deutlich aktiver, verpasste aber das nächste Tor. Das sollte sich rächen: Nach einem Hehner Freistoß musste Noah Wilms für die DJK nur zum 2:2 einschieben (77.). Dabei blieb es.

Süchteln II präsentiert sich wie eine Spitzenmannschaft und schlug SpVg Odenkirchen II mit 3:1. Die Odenkirchener Führung durch Thorben Schmitt (6.) brachte die Süchtelner nicht aus der Fassung. Durch eine schnelle Antwort durch Anthony Kreft (16.), Flondrit Atipi (58.) und Niklas Reimelt (64.) drehte Süchteln das Spiel. Mit 16 Punkten liegt der ASV mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, ist neben Rheydt als einziges Team noch ungeschlagen.

Otzenrath ist Zweiter

Der RSV gab erstmals im vierten Spiel Punkte ab und spielte gegen die Sportfreunde Neersbroich nur 2:2. Doch Rheydt hat als Tabellendritter noch zwei Partien in der Hinterhand. Zunächst lief in Neersbroich alles nach Plan: Florian Vitia traf früh zur Führung (9.) und Melih Karakas (22.) legte nach. Noch noch in der ersten Halbzeit glichen Christopher Link per Kopfball (27.) und Jan Kucklinski (38.) für die Sportfreunde aus. Auch sie sind auf Platz fünf mit acht Punkten in Lauerstellung.

Zweiter ist aktuell der SV Otzenrath, das sich 1:1 vom VfB Korschenbroich trennte. Die Otzenrather Führung von Tim Offermanns (25., fünftes Saisontor) glich Ali Salgin (44.) noch aus. Außerdem spielten der Polizei SV und der SV Schelsen ebenfalls remis. Sehr spät in der Nachspielzeit glich David Ringel für Schelsen noch die PSV-Tore von Faisal Mirzada (20.) und Marvin Küsters (75.) aus. Und Lucas Jansen hatte bereits die erste Führung des Polizei SV ausgeglichen (61.).

TuS Liedberg und BW Wickrathhahn hatten spielfrei.