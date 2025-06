Red Star und Seefeld nicht in dieselbe Gruppe eingeteilt

2. Liga interregional: FVRZ-Klubs in den Gruppen 3 und 5. Die Einteilung in die wieder auf 70 Teams und fünf Gruppen erweiterte 2. Liga interregional ist erfolgt. Auffällig dabei: Für das FVRZ-Sextett der Gruppe 3 geht es mehrheintlich in die Nordwestschweiz. Etwas Pech hat der in die Gruppe 5 eingeteilte FC Seefeld, für den es keine Stadtzürcher Derbys gegen Zürich City und Red Star geben wird.

Gruppe 3: Lachen/Altendorf, Dübendorf, Bülach, Red Star, Uster, Thalwil, Zürich City, Kirchberg, Ajoie-Monterri, Binningen, Allschwil, Dornach, Pratteln, Liestal. - Gruppe 5: Uzwil, Linth 04, Dardania SG, Arbon, Gossau SG, Chur, Wil, Altstätten, Balzers, Weesen, Rorschach-Goldach, FC Schaffhausen 2, Seefeld, Seuzach.