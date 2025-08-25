Red Star und Bülach mit Remis - Seuzach wartet weiter auf Punkte

In der Interregio-Gruppe 3 trennten sich Red Star und Bülach mit einem 1:1-Unentschieden, während Zürich City den FC Dübendorf 4:2 bezwang. Uster, Thalwil und Lachen/Altendorf mussten allesamt eine Niederlagen hinnehmen. Gleich erging es Aufsteiger Seuzach in der Gruppe 5 - und dies, obwohl man gegen Absteiger Linth 04 gut mithielt. Dafür konnten Seefeld und Schaffhausen II bereits ihren zweiten Saisonsieg feiern.

Ein Punkt und ein Platzverweis für Bülach Red Star und Bülach trennten sich 1:1 unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang Flynn Kopp in der 67. Minute das Führungstor für die Stadtzürcher. Nemanja Petrovic glich elf Zeigerumdrehungen später aus. Nach weiteren elf Minuten und kurz vor dem Schlusspfiff dezimierten sich die Gäste aus dem Zürcher Unterland selbst: Erlind Gjukaj musste mit Gelb-Rot vom Platz.

Zürich City holt ersten Sieg, Dübendorf ärgert sich Aufsteiger Zürich City holte in Dübendorf zweimal einen Rückstand auf und gewann am Ende 4:2.

Das Skore eröffnete der Gastgeber: Shahid Malhis traf in der 22. Minute per Kopf zum 1:0, ehe Pedro Alexandre Andrade Dias in der 34. Minute nach einem Fehler im Spielaufbau der Glattaler der 1:1-Ausgleich gelang. Damit ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit waren es wiederum die Dübendorfer, die zuerst trafen. Nejc Plaznik schoss das 2:1 in der 67. Minute. Doch keine drei Zeigerumdrehungen und ein Ballverlust später hatte Klysman Lucas Lopes Silva bereits wieder ausgeglichen. Und weitere fünf Minuten später gingen die Stadtzürcher durch einen verwandelten Foulpenalty von Rachid Ramdani erstmals in Führung. Ein weiterer Treffer Ramdanis in der Nachspielzeit (92.) entschied das Spiel endgültig.

Dübendorfs Trainer Shaip Krasniqi zeigte sich gegenüber «zo-online.ch» enttäuscht: «Wir lagen zweimal in Führung und haben dem Gegner mit Fehlern gleich drei Tore ermöglicht. Das ärgert mich.»

Uster startet mit bitterer Last-Minute-Niederlage

Der FC Uster, der letzte Woche noch nicht im Einsatz stand, verlor sein erstes Saisonspiel gegen Binningen trotz klarer Überlegenheit mit 1:2. Viele verpasste Chancen und zwei Gegentore nach Standards brachten die Zürcher Oberländer um Punkte.

Schon in der ersten Halbzeit hätten Giuliano Scarpa und Gionata Centoducata die Partie entscheiden können, vergaben aber beste Möglichkeiten. Uster war spielbestimmend, konnte dies aber nicht in Zählbares ummünzen. Im Gegenteil: Unmittelbar vor der Pause (45.) traf Binningens Roland Löpfe nach einer Ecke.

Nach dem Seitenwechsel gelang FCU-Verteidiger Fabian Inglin mit einem Weitschuss der Ausgleich (64.). Fortan spielten zwar praktisch nur noch die Ustermer, weitere Tore gelangen jedoch nicht. Vielmehr war es Binningens Gabriel Andrijasevic, der die Zürcher Oberländer nach einem Freistoss in der 92. Minute mit einem spektakulären Treffer aus der Drehung auch noch um den einen Punkt brachte.

«Wir müssen das Gute beibehalten und das Schlechte ausmerzen», gab Trainer Etienne Scholz nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch» zu Protokoll. Das Gute war für ihn: «Wir haben das Spiel erzwungen, das wir haben wollten, und den Gegner fast 90 Minuten lang in dessen Platzhälfte zurückgedrängt.» Und das Schlechte? Standardsituationen. Wenn diese schon nicht verhindert werden könnten, müsse sich die Mannschaft wenigstens cleverer verhalten. «Es kann einfach nicht sein, dass wir einen Gegner an die Wand spielen und dann wegen zweier stehender Bälle verlieren.»

Nach der Pause gab Thalwil das Spiel aus der Hand

Auch Thalwil musste eine bittere Niederlage hinnehmen. Zur Pause in Kirchberg noch 2:1 in Führung, gab das Team von Gianni Lavigna das Spiel noch 2:4 aus der Hand.

Die erste Halbzeit gestaltete sich noch offen: Das frühe Führungstor für die Berner durch Tim Schär (15.) war aus Sicht der Thalwiler abseitsverdächtig. Doch sie hielten sich nicht mit Protestieren auf, sondern gaben die Antwort auf dem Platz: Male Tolaj war der Torschütze (16.). Und Captain Denis Haliti konnte kurz vor der Pause per Elfmeter das verdiente 2:1 erzielen.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch, die Gastgeber erhöhten Tempo und Intensität und übernahmen immer mehr das Zepter: Joel Reist traf per Penalty zum 2:2 (72.), Noel Aeschlimann stellte auf 3:2 (76.), und kurz vor Schluss erhöhte Tim Schär per Kopf auf 4:2 (89.).

Gemäss Vorstandsmitglied und Matchberichterstatter Antonio di Cerbo waren sich Trainer und Fans nach der Partie einig, dass die Mannschaft grosses Potenzial habe. «Mit mehr Geduld, besserer Kondition und dem kompletten Kader werden die starken Auftritte der ersten Halbzeit bald auch über 90 Minuten möglich sein», schreibt er auf der Vereinshomepage.

Lachen/Altendorf startet mit deutlicher Niederlage

Anders als Thalwil gab der FC Lachen/Altendorf sein Spiel auswärts gegen Ajoie-Monterri nicht aus der Hand, er hatte es gar nie in selbiger. Nach der Euphorie im Cupspiel gegen die Grasshoppers vor einer Woche hatten die Märchler in ihrem ersten Meisterschaftsspiel sichtlich Mühe, ins Spiel zu kommen, und verloren 0:3.

Die Gastgeber bestimmten die Partie von Beginn an und gingen nach einem sehenswerten Schuss von der Strafraufgrenze ins obere Eck von Abdoulaye Traore in Führung (35.). Nach der Pause kam der FCLA zwar etwas besser ins Spiel, doch ohne dabei für viel Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu sorgen. Ganz anders die Jurassier: Roman Huber erhöhte nach einem Sololauf auf 2:0 (57.) und in der Schlussphase sorgte Joker Oussama Berrahioui für den Endstand (92.).

Gruppe 5

Seuzach wartet weiter auf Punkte

Einen überraschend offenen Schlagabtausch lieferten sich Absteiger Linth 04 und Aufsteiger Seuzach. Die Seuzemer gingen dabei nur knapp mit 2:3 als Verlierer vom Platz.

Die Partie begann fulminant: Auf das 1:0 durch Linths Bahadir Yesilcayir nach 9 Minuten hatte Robin Klein sogleich die passende Antwort - den Ausgleich in der 11. Minute. Danach nahmen die Glarner das Spieldiktat an sich und gingen durch ein weiteres Tor Yesilcayirs in der 34. Minute erneut in Führung.

In Halbzeit zwei erhöhte Edis Smajovic durch einen Penalty auf 3:1 (60.). Doch die Gäste aus Seuzach gaben nicht so schnell klein bei. Keine vier Minuten später erhielten auch sie einen Elfmeter zugesprochen. Gabriel Auer verwandlete zum 2:3. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Seefeld schlägt Arbon diskussionslos

Bereits den zweiten Saisonsieg konnte hingegen der letztwöchige Gegner Seuzachs, der FC Seefeld, feiern. Das Team um Trainer Heris Stefanachi bezwang auf der Lengg den FC Arbon mit 2:0. Xeno Fresneda (17.) und Liam Bachmann (58.) waren für die Tore besorgt.

Schaffhausen II zum zweiten Mal siegreich

Die zweite Mannschaft des FC Schaffhausen konnte beim KF Dardania St. Gallen erneut gewinnen und führt die Tabelle an. Das Team des Trainerduos Antonio Dos Santos und Paulino gewann 1:0. Nenad Pejic hatte in der 24. Minute getroffen. «Ich bin zufrieden, weil wir nach dem kompletten Neuaufbau taktisch noch viel Luft nach oben haben», äusserte sich Dos Santos gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten»