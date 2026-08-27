Red Star mit neuen Gesichtern im Vorstand Stadtzürcher Traditionsverein richtet sich neu aus von Tobias Stepinski · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser

Der neue Vorstand (v. l. n. r.): Flin Jaggy (Spiko), Marco Schmid (Finanzen), Valerio Theaver (Events/Medien), Yves Scherrer (Vizepräsident), Jan Hartmann (Sponsoring), Sandro Lang (Präsident) und Marcus Meier (Sport). – Foto: Tobias Stepinski

Der FC Red Star Zürich hat einen neuen und jüngeren Vorstand. Juniorenobmann Sandro Lang übernimmt das Präsidium von Yves Cornioley, auch Vizepräsident Heinz Hohl tritt ab – zusammen bringen es die beiden auf 50 Jahre Ehrenamt.

Es ist ein Generationenwechsel im Vorstand des FC Red Star. Yves Cornioley gibt sein Amt als Präsident nach fünf Jahren ab. Den Vorstand hatte er bereits anfangs Jahr über seinen Entscheid informiert. Leichtgefallen sei er ihm nicht: «Red Star war und ist für mich weit mehr als ein Fussballverein», sagte er den über 120 anwesenden Mitgliedern an seiner letzten GV als Präsident. Cornioley führt aus: «Der Verein ist ein Ort der Begegnung, der Verantwortung, der Freundschaft und der gemeinsamen Leidenschaft.» Was er in fünf Amtsjahren gelernt habe, fasste er so zusammen: «Ein Verein kann nicht das Werk einer einzelnen Person sein. Es braucht alle im Verein, gemeinsam.» Ganz weg ist er nicht: «Ich verabschiede mich heute als Präsident, nicht aber von Red Star.» Die Versammlung nahm Cornioley einstimmig als Ehrenmitglied auf.

50 Jahre im Hintergrund Auch eine weitere lebende Red-Star-Legende sagt tschüss. Heinz Hohl ist dem Klub seit 1965 verbunden – zuerst als Spieler, später als Juniorentrainer, Vizepräsident und Co-Präsident. Auf seine Initiative geht der neu gegründete 1000er-Club zurück. Zu seinem Rücktritt sagt Hohl: «Es gibt keinen perfekten Moment. Aber sportlich sind wir wieder besser aufgestellt, und es übernimmt eine Crew, der ich das zutraue.»

Geehrt vom Verband: Yves Cornioley (l.) und Heinz Hohl (r.) mit Benjamin Benz vom FVRZ. – Foto: Tobias Stepinski

Die Laudatio auf die beiden Abtretenden hielt Benjamin Benz, Geschäftsführer des Fussballverbands Region Zürich, der Hohl für 30 und Cornioley für 20 Jahre Ehrenamt auszeichnete. Er lobte die beiden für ihre unermüdliche Arbeit im Hintergrund. Auf den abtretenden Präsidenten folgt kein Unbekannter: Sandro Lang ist seit 2008 bei Red Star und seit einigen Jahren Juniorenobmann. Er freue sich auf die neue Aufgabe, sei sich aber bewusst, wie viel Arbeit darin stecke. Lang übernimmt das Präsidium vorerst für ein Jahr; danach soll eine längerfristige Lösung gefunden werden. Auch sonst ist der Vorstand jünger geworden: Mit Vizepräsident Yves Scherrer, Finanzchef Marco Schmid, Valerio Theaver für Events und Medien sowie Jan Hartmann für das Sponsoring rücken vier ehemalige Spieler der 1., 2. und 3. Mannschaft und langjährige Mitglieder nach.