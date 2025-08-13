Red Star mit mehr Kadertiefe - viele Wechsel bei Zürich City

Alles auf einen Blick: Die Wechsel der Gruppe 3 in der 2. Liga interregional werden laufend aktualisiert.
FC Ajoie-Monterri
Trainer: Thierry Payet, Harold Santin
Zugänge: Abdoulaye Traore (SR Delémont), Iago Quintas (FC Bassecourt), Nolan Geraud (Bergerac Périgord/FRAFRA), Mikail Tuncay Ocal (Ausland), Noa Piquerez (SR Delémont Nachwuchs)
Abgänge: Gabriel Rondez (FC Bassecourt), Idrissa Soumah (FC Allschwil), Naoufel El Mouzili (SC Dornach)
FC Allschwil
Trainer: Fabian Cigliano
Zugänge: Gil Gisin (FC Black Stars Basel), Tiago Danio Zilembo (FC Concordia Basel), Srdan Sudar (FC Aesch), Sofiane Bilal Laoufi (BSC Old Boys II), Benoit Ferreira Efraim (BSC Old Boys II), Tizian Maggion (FC Münchenstein), Idrissa Soumah (FC Ajoie-Monterri), Lyes Arrad (BSC Old Boys Nachwuchs)
Abgänge: Marco Schmid (Rücktritt/Sportchef), Joel Schuler (Rücktritt/Technischer Leiter), Valdrin Salihu (FC Concordia Basel), Luca Reichen (FC Amicitia Riehen), Dior Asanaj (?), Keven Perez (?), Lies Setti (US Olympia 1963)
FC Bülach
Trainer: Daniel Bernhardsgrütter
Zugänge: Ivan Sisic (FC Brüttisellen-Dietlikon), Nico Lodise (zuletzt SV Höngg), Agon Morina (FC Thalwil), Leandro Rodrigues Do Rosário (FC Dübendorf), Neven Leon (FC Embrach)
Abgänge: Fabio Borges Carvalho (SV Rümlang), Alexander Benninger (Pause), Lukas Winkler (Pause), Blerim Qusaj (FC Phönix Seen), Noah Musolli (?), Samet Ademi (FC Embrach)
FC Dübendorf
Trainer: Shaip Krasniqi
Zugänge: Kristijan Klincov (FC Thalwil), Dardan Ajeti (FC Horgen), Dominik Cennerazzo (FC Uster), Joâo Miguel Pereira Almeida (FC Brüttisellen-Dietlikon), Elia Stefanetti (FC Gossau SG), Dionis Ramaj (Zürich City SC)
Abgänge: Baris Ürün (FC Brüttisellen-Dietlikon), Leandro Rodrigues Do Rosário (FC Bülach), Anderson Martins Magalhaes (FC Vaduz II), Federico Laterza (FC Brüttisellen-Dietlikon), Ilef Amari (FC Hinwil)
FC Kirchberg BE
Trainer: Niklaus Aebi
Zugänge: Jakob Johannsmeier (FC Besa Biel/Bienne), Kevin Dweezil Künzler (FC Subingen), Davide Nuccio (eigene Jugend), Agon Kryeziu (eigene Jugend)
Abgänge:
FC Lachen/Altendorf
Trainer: Philipp Egli
Zugänge: Ardit Rexhepi (FC Wil II), Cristian Bleisch (FC Freienbach), Perry Gamba (FC Glarus), Valentino Damiani (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II)
Abgänge: Zek Gjocaj (FC Wädenswil), Blerton Avdyli (FC Wädenswil), René Mettler (FC Buttikon), Chris Suter (FC Weesen)
FC Liestal
Trainer: Sohail Bamassy
Zugänge: Arion Musliu (SC Dornach), Nithusan Vasanthan (SV Muttenz), Riduan Sadriu (SV Muttenz), Noah Schneider (FC Bubendorf), Marin Juric (BSC Old Boys), Ben Bruder (FC Kickers Basel), Sergio Salvadori (BSC Old Boys II)
Abgänge: Manuel Veltman (?), Jose Argenis Pichardo (?)
FC Pratteln
Trainer:
Zugänge: Samuele Dunkel (FC Black Stars Basel), Erin Shala (BSC Old Boys), Joshua Wicht (FC Kickers Basel), Alessandro Rütti (BSC Old Boys), Cristian Künti (FC Kickers Basel), Ertugrul Yagcioglu (SC Binningen), Rudil Ismail Culpan (FC Concordia Basel), Fabian Beljean (SV Muttenz), Adrian Falcone (FC Kickers Basel), Flavio Masino (FC Kickers Basel), Ronnie Pesenti (SV Muttenz), Andrin Hugenschmidt (FC Kickers Basel), Jack Onpeng (FC Concordia Basel), Nereo Adam Sindaco (FC Kickers Basel), Mebea Michael (FC Kickers Basel)
Abgänge: Freddy M'Biye (FC Dietikon), Auron Vranovci (SV Muttenz), Ardit Gashi (SC Dornach)
FC Red Star Zürich
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge: Alessio Caputo (FC Wettswil-Bonstetten), Jiannis Sgouros (FC Wil II), Ioannis Tzionas (FC Wettswil-Bonstetten II), Roman Heini (SC YF Juventus), Luigi Moccetti (AC Taverne), Joshua Lutz (FC Subingen), Matteo Wyss (SV Höngg), Milos Grujicic (FC Spreitenbach), Gian Marco Bellisario (FC Mutschellen)
Abgänge: Jak Mesto (FC Wettswil-Bonstetten), Martim Patricio Cardoso Cardoso (FC Wil II), Lautaro Anfossi (FC Thalwil)
FC Thalwil
Trainer: Gianni Lavigna
Zugänge: Adriano Sodano (Zug 94), Kevin Iodice (FC Baden), Leon Gjikollaj (FC Baden), Yves Meier (FC Tuggen), Baki Sari (SC YF Juventus II), Micha Ziegler (FC Zürich II), Lukas Miranda Ressurreição (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Laze Stojkovski (FC Mutschellen), Leandro Da Silva Marques (zuletzt FC Red Star Zürich), Diego Corvalan (FC Seefeld), Kedy Steven Bonsu (FC Horgen), Salen Dzaferi (FC Horgen), Noel Baumann (FC Horgen), Luke Gonzenbach (FC Freienbach), Lautaro Anfossi (FC Red Star Zürich)
Abgänge: Gëzim Balazi (Zürich City SC), Albert Buqaj (Zürich City SC), Nico Del Pilato (FC Wädenswil), Siro Sacconi (FC Wädenswil), Kreshnik Zmajlaj (FC Oberwinterthur), Kristijan Klincov (FC Dübendorf), Dennis Aberia (FC Dietikon), Angelo Canelli (FC Klingnau), Nino Simic (FC Klingnau), Agon Morina (FC Bülach), Marco Vignale (FC Kosova II), Ernst Salzmann (FC Zürich-Affoltern), Sergej Mihajlovic (FC Rothrist), Daniele Cuviello (FC Mutschellen)
FC Uster
Trainer: Etienne Scholz
Zugänge: Dylan Kadi (FC Wiedikon), Nebojsa Lavrnja (FC Seefeld), Noah Mohammed (FC Red Star Zürich II), Fabian Inglin (SV Schaffhausen), Falco Bonin (Team Zürich/Red-Star U18)
Abgänge: Luhpaty Bryan Mendes (FC Schaffhausen II), Dominik Cennerazzo (FC Dübendorf), Muhammed Özaydin (SC Veltheim), Stephane Munduki (Pause), Justin Aaron Opoku (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II)
SC Binningen
Trainer: Dominik Müller
Zugänge:
Abgänge: Bruno Müller (FC Black Stars Basel), Kristian Zaric (FC Black Stars Basel), Ertugrul Yagcioglu (FC Pratteln), Aimé Kusa (FC Concordia Basel)
SC Dornach
Trainer: Arjan Peco
Zugänge: Ambre Nsumbu (FC Schötz), Enis Musai (FC Grenchen 15), Albion Gashi (FC Black Stars Basel), Hamed Sako (Zürich City SC), Sven Bugmann (FC Black Stars Basel), Lenny Würsten (FC Concordia Basel Nachwuchs), Naoufel El Mouzili (FC Ajoie-Monterri), Samir Nouicer (FC Tavannes/Tramelan), Ardit Gashi (FC Pratteln), Philipp Hossli (SV Muttenz)
Abgänge: Leonardo Farenga (FC Black Stars Basel), Berkay Isiklar (FC Black Stars Basel), Leandro Di Noto (FC Black Stars Basel), Gabriel Di Noto (FC Black Stars Basel), Denis Semeraro (FV Haltingen/DEU), Arion Musliu (FC Liestal)
Zürich City SC
Trainer: Ergün Dogru
Zugänge: Gëzim Balazi (FC Thalwil), Albert Buqaj (FC Thalwil), Robi Gajsek (FC Horgen), Christian Leite (FC Kosova), Armand Loue (FC Tuggen), Denis Dzepo (FC Brüttisellen-Dietlikon), Lukas Leimgruber (FC Zürich-Affoltern), Jonas Asvedo Mendes (zuletzt PS Kalamata/GRI), Mohamet Mballo Mballo (CD Cariñena/SPA)
Abgänge: Douglas Oliveira (FC Republika Srpska), Barry Koffi (FC Brüttisellen-Dietlikon), Alessandro Gomes De Araujo Junior (FC Kosova), Adrian Morel (SV Höngg), Dionis Ramaj (FC Dübendorf), André Mutumbua (?), Hamed Sako (SC Dornach), David von Mentlen (?), Geraldo Bina Ali Ngoei Dimba (SC YF Juventus), Nassim Ali Lankar (?)
