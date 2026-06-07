Red Star holt Radovan Nikolic zurück

Der FC Red Star Zürich hat die Verpflichtung von Radovan Nikolic als neuen Trainer seiner 1. Mannschaft bekannt gegeben. Der 48-Jährige übernimmt das Interregio-Team des Stadtzürcher Vereins auf die kommende Saison hin.
Nikolic stand in der laufenden Spielzeit beim Solothurner Zweitligisten FC Subingen an der Seitenlinie. Zuvor war er unter anderem für den SC Zofingen tätig.
Bei Red Star ist er kein Unbekannter: Bereits im Frühjahr 2024 betreute er das Fanionteam interimistisch.
Der FC Red Star, der die Saison in der 2. Liga interregional voraussichtlich im Mittelfeld der Gruppe 3 abschliessen wird, reagiert damit auf den Abgang von Jérôme Oswald, dem bisherigen Trainer. Dieser wechselt zum FC Wohlen in die 1. Liga.
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In der Vereinsmitteilung bezeichnet Red Star Nikolic als den richtigen Mann, «um mit unserer jungen Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen».
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