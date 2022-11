Red Black Egalité: Gutierrez nicht mehr Trainer

⚽️❌ According to a TV report, Nando Gutierrez is not the head coach of Red Black Egalité 07 any more, sports director Pinheiro now in charge until further notice. Read more on 👉 https://t.co/fhe15aadMV (🇩🇪)#football #luxembourg #fupa #fupalux #letzebuerg #soccer #fupanet pic.twitter.com/fVObTufUWi