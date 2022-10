Recktenwalds schießen Limbach alleine ab SG Marpingen/Urexweiler: 7:0-Endstand war schon zur Pause besiegelt.

Vielleicht wäre das Spiel anders verlaufen, wenn Palatia Limbach die Großchance in der Anfangsphase zur Führung genutzt hätte. Doch ab der zehnten Minute nahm die SG Marpingen-Urexweiler auf dem Rasenplatz im Gemeindeteil Urexweiler das Heft komplett in die Hand. Alle Torschützen der ersten Hälfte tragen den Namen Recktenwald hinten, Sören war dabei mit drei Treffern (7., 17., 22. und 36.) erfolgreicher. Ex-Profi Björn verhinderte den Hattrick zunächst mit dem 2:0 (9.), und legte mit einem Doppelschlag in der 37. und 38. Minute dann noch zwei obendrauf. Gäste-Trainer Patrick Gessner wollte nach dem eher einseitigen Spiel nichts zur Leistung bzw. Nichtleistung seines Teams sagen, er erkannte aber an, dass es in der zweiten Hälfte besser war. "Da haben wir dann ja auch keinen Gegentreffer erzielt", ließ er sich doch noch entlocken. Besser gelaunt war SG-Trainer Faruk Kremic. "Wir hätten in Rückstand geraten können, waren dann aber klar besser, wir haben ja noch zwei Mal die Latte getroffen. Es ist klar, dass dann in der zweiten Hälfte die Luft raus ist, wir haben auch viel gewechselt". Und zum kommenden Pokalgegner am kommenden Mittwoch (19 Uhr) in Marpingen sagt er: "Wir freuen uns auf dieses Bonusspiel gegen das momentan beste Team des Saarlandes. Das wird ein toller Abend, zu dem hoffentlich viele Zuschauer nach Marpingen kommen. Wenn wir mit einem engeren Ergebnis verlieren würden wie wir heute gewonnen haben, wären wir zufrieden. Bei so einem Spiel wollen alle dabei sein. Wir haben jetzt ein tolles Ergebnis erzielt, da wird die Vorfreude auf das Elversberg-Spiel noch etwas größer". Limbach hat jetzt neun Tage Zeit, seine Wunden zu lecken, erst am Sonntag, 06.11. (14.30) steht das Heimspiel gegen die Reserve von Hertha Wiesbach an. Marpingen-Urexweiler ist jetzt Zweiter, kann ab er am Sonntag noch vom drei Punkte schlechteren SV Hellas Bildstock eingeholt werden. Limbach fiel wegen des nun schlechteren Torverhältnisses gegenüber des SC Blieskastel-Lautzkirchen auf Rang 14 zurück, kann am Wochenende noch vom derzeit Vorletzten SG Thalexweiler-Aschbach (spielt am Samstag bei der FSG 08 Schiffweiler-Landsweiler) überholt werden.