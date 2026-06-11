Rechtsverteidiger wechselt zum Regionalligisten Greifswalder FC

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Der Greifswalder FC treibt seine personellen Weichenstellungen für die anstehende Spielzeit 2026/2027 in der Regionalliga Nordost weiter voran. Mit Elias Ndukwe Oke wechselt ein dynamischer und trotz seines jungen Alters bereits sehr erfahrener Rechtsverteidiger an die Ostseeküste. Der Neuzugang kommt vom Regionalliga-Absteiger ZFC Meuselwitz und soll der Abwehrreihe der Greifswalder mit seiner Schnelligkeit und Vielseitigkeit neue Stabilität verleihen.

Der Greifswalder FC kann für die neue Saison ein weiteres vielversprechendes Gesicht in seinen Reihen begrüßen. Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wechselt der Außenbahnspieler Elias Ndukwe Oke an den Bodden. Der talentierte Defensivakteur hat sich langfristig an den Klub gebunden und ein Arbeitspapier unterzeichnet, das eine Laufzeit bis mindestens zum 30. Juni 2028 besitzt.

Der Lebensweg des 21-jährigen Abwehrspielers, der in Halle geboren wurde und nigerianische Wurzeln besitzt, führte ihn bereits durch namhafte Stationen des ostdeutschen Fußballs. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Elias Ndukwe Oke zunächst beim Halleschen FC, ehe der Wechsel in das Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig folgte, wo er vier Jahre lang im Internat lebte. Im Alter von 14 Jahren kehrte der Verteidiger zurück in die Heimat zum HFC, bevor er sich im Sommer 2023 der BSG Chemie Leipzig anschloss und zwei Jahre später zum ZFC Meuselwitz weiterzog.

Reichlich Regionalliga-Erfahrung trotz junger Jahre

Trotz seines noch geringen Alters bringt der Neuzugang bereits ein beachtliches Maß an Routine im Herrenbereich mit an die Küste. Elias Ndukwe Oke absolvierte in der Regionalliga Nordost bislang 85 Partien, in denen er drei Treffer erzielen und sechs weitere Tore vorbereiten konnte. Zu dieser Bilanz gesellen sich zudem elf Einsätze im Sachsen-, Thüringen- und DFB-Pokal. Der Greifswalder FC gewinnt somit einen Spieler, der mit seiner Dynamik, seinem hohen Tempo und seiner Flexibilität auf der rechten Abwehrseite die Defensive künftig gezielt verstärken soll.

"Ich freue mich sehr"

Der Wechsel zu den Greifswaldern ist auf Seiten des Spielers mit großer Vorfreude und dem Wunsch nach gemeinsamen Erfolgen verknüpft. In der Pressemitteilung des Vereins wird Elias Oke wie folgt zitiert: "Ich freue mich sehr, ab der Saison 2026/27 für den Greifswalder FC auflaufen zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr angenehm und haben meinen Entschluss bestärkt, diesen Schritt zu gehen. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein".