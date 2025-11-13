Symbolbild von Fans des 1. FC Bocholt. – Foto: Marco Bader

"Rechtsextremistischer Verdachtsfall": Wirbel um Brigade Bocholt Die sogenannte Meldestelle für Diskriminierung im Fußball NRW, oder auch kurz Medif-NRW, dürfte noch nicht jedem Fußballfan ein Begriff sein. Im aktuellen Jahresbericht wird eine harter Vorwurf über die Fanszene des 1. FC Bocholt geäußert.

Im Jahr 2022 wurde die Meldestellte für Diskriminierung im Fußball NRW (Medif-NRW) etabliert. Im zweiten Jahresbericht, der Institution, der zusammenfassend die "wissenschaftlichen und praxisnahen Arbeitsschwerpunkte" abbilden soll, fand die im gleichen Jahr gegründete "Brigade Bocholt", eine Fangruppierung des Regionalligisten, Erwähnung.

Verein reagiert verwundert "Einen weiteren Verdachtsfall stellt die 2022 gegründete Brigade Bocholt dar, die zumindest mit martialischem Auftreten auffällt und sich in der Fanszene zu etablieren versucht", heißt es dort unter der Passage "Beispiele für rechtsextremistische Raumaneignungsprozesse".

Demzufolge bildet der Satz zur Brigade Bocholt nur einen fast beiläufigen Vermerk ab, der nun – fast acht Monate nach dessen Veröffentlichung – erneut aufgegriffen wird. So reagiert der 1. FC Bocholt selbst überrascht: "Der 1. FC Bocholt ist erstaunt und erschüttert darüber, dass eine seiner Fangruppierungen als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird", sagt der Vereinspräsident Ludger Triphaus im Bocholter Borkener Volksblatt. "Dabei hat keiner der Berichterstatter mit Vereinsvertretern gesprochen, noch auf anderem Wege relevante Beobachtungen mitgeteilt." So betont er: "Der 1. FC Bocholt lehnt jede Art von Gewalt, Rassismus, Diskriminierung und Homophobie ab." Gleichzeitig ist sich der Vereinsboss über einen potenziellen "Imageschaden" des FCB im Klaren und behält sich rechtliche Schritte daraus vor. So wurden in dem Bericht neben der Fangruppierung der Bocholter auch jene von Alemannia Aachen aufgeführt. Probleme mit rechtextremistischen Fans sind beim derzeitigen Drittligisten jedoch vielfach dokumentiert.