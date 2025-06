Rechtmehring gewinnt Elfmeterschießen – TuS fertigt Bad Feilnbach ab

In einem dramatischen Relegationsspiel um einen Platz in der Kreisklasse Inn/Salzach 2025/26 setzte sich der SC 66 Rechtmehring erst im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen den SV Vogtareuth durch. Robert Eyner brachte Rechtmehring in der 13. Minute in Führung, Michael Altmann glich in der 34. Minute aus. Nach torloser Verlängerung, in der Michael Boschner (113.) mit Gelb-Rot vom Platz musste, fiel die Entscheidung vor 970 Zuschauern vom Punkt. Rechtmehring sichert sich mit diesem nervenaufreibenden Sieg den Aufstieg aus der A-Klasse, während Vogtareuth trotz starker Leistung den Gang in die niedrigere Spielklasse antreten muss.

SV Vogtareuth – SC 66 Rechtmehring 4:5 n.E.

SV Vogtareuth: Quirin Neugebauer, Markus Muehlbauer, Tobias Maidl, Marinus Gassner, Daniel Bräunlein, Alois Gaßner, Salem Salkic, Tobias Bürger, Pascal Weyland, Felix Ott, Michael Altmann

SC 66 Rechtmehring: Alexander Boschner, Florian Schuster, Maximilian Drax, Michael Bachmaier, Christoph Haunolder, Michael Boschner, Ron Reimer, Robert Eyner, Tobias Kussinger, Patrick Strohmaier, Michael Linner

Schiedsrichter: Christian Babjar (Altötting) - Zuschauer: 970

Tore: 0:1 Robert Eyner (13.), 1:1 Michael Altmann (34.), 2:1 Markus Muehlbauer (121. i.E.), 3:2 Robert Eyner (121. i.E.), 3:1 Michael Altmann (121. i.E.), 3:3 Patrick Strohmaier (121. i.E.), 4:5 Salem Salkic (121. i.E.), 3:4 Alexander Boschner (121. i.E.), 3:5 Michael Linner (121. i.E.)

Gelb-Rot: Michael Boschner (113./SC 66 Rechtmehring/)