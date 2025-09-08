Rechte Schmierereien sorgen für Entsetzen

Nach Nazi-Schmierereien an einer Schule und einem Fußballverein zeigen zwei Braunschweiger Klubs klare Kante gegen Rechtsextremismus. Der SV Querum sieht sich selbst als Opfer – und zieht eine klare rote Linie.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf dem Gelände der Sally-Perel-Gesamtschule zu einer Serie rechtsradikaler Schmierereien gekommen. Der Schulhof wurde laut einer gemeinsamen Erklärung des SV Querum und des SC Rot-Weiß Volkmarode großflächig mit extremistischen Parolen verunstaltet. Im unmittelbaren Zusammenhang dazu steht offenbar auch eine Sachbeschädigung auf dem Sportgelände von Rot-Weiß Volkmarode: Dort wurde die Ersatzbank mit dem Schriftzug „SVQ Hools“ beschmiert – eine mutmaßliche Anspielung auf den SV Querum.
Die Reaktion des Vereins fällt entsprechend deutlich aus. In einer ungewöhnlich scharfen Stellungnahme zeigt sich der SV Querum tief betroffen, entschuldigt sich bei Rot-Weiß Volkmarode und der betroffenen Schule – und zieht zugleich eine klare Grenze: „Unser Verein steht auf festem, unverrückbarem demokratischem Boden“, heißt es. Wer dies nicht mittrage, sei im Verein nicht willkommen.
„Ein schwarzer Tag in unserer Vereinsgeschichte“
Der Verein schließt aus, dass die Täter aus den eigenen aktiven Reihen stammen, sieht sich jedoch dennoch als betroffen: „Uns trifft diese Nachricht bis ins Mark“, heißt es in dem Schreiben. „Dass unser Verein so offen in Verbindung mit härtesten Nazi-Parolen gezogen wird, ist ein Desaster.“
Die Verantwortlichen machen zugleich deutlich, dass man nicht bereit sei, rechte Tendenzen zu dulden – weder auf dem Platz noch im Umfeld: „Löscht unseren Verein aus euren faschistischen Gedankenspielen und verschwindet von unseren Spielen, sofern ihr sie besucht“, richtet sich der SV Querum direkt an die mutmaßlichen Täter. Man werde alles in der eigenen Macht Stehende tun, um zur Aufklärung des Falls beizutragen.
Besondere Brisanz erhält die Tat auch vor dem Hintergrund der Vereinsgeschichte. Der SV Querum verweist auf seine Auflösung während des Nationalsozialismus und betont seine klare Haltung: „Wir stellen uns gegen jede Form rechtsextremen Gedankenguts.“
Gemeinsame Erklärung: „Nazis raus“
Auch der SC Rot-Weiß Volkmarode, selbst Opfer der Schmierereien, unterstützt die klare Linie. In einer gemeinsamen Erklärung beider Vereine heißt es: „Beide Vereine werden dadurch geprägt, dass Menschen jeder Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Herkunft in Frieden Sport treiben.“ Man werde weiterhin daran arbeiten, dass „faschistische Positionen kein Einfallstor in unsere Vereine finden“.
Mit Blick auf die jüngsten Vorfälle findet die Stellungnahme ein unmissverständliches Ende:
„Nazis raus!“
Die Ermittlungen der Polizei dauern an.