– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Rechte Schmierereien sorgen für Entsetzen SV Querum und Rot-Weiß Volkmarode distanzieren sich deutlich von rechter Propaganda – Ermittlungen laufen Verlinkte Inhalte 1. KK St. Nord BS Volkmarode II SV Querum

Nach Nazi-Schmierereien an einer Schule und einem Fußballverein zeigen zwei Braunschweiger Klubs klare Kante gegen Rechtsextremismus. Der SV Querum sieht sich selbst als Opfer – und zieht eine klare rote Linie.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es auf dem Gelände der Sally-Perel-Gesamtschule zu einer Serie rechtsradikaler Schmierereien gekommen. Der Schulhof wurde laut einer gemeinsamen Erklärung des SV Querum und des SC Rot-Weiß Volkmarode großflächig mit extremistischen Parolen verunstaltet. Im unmittelbaren Zusammenhang dazu steht offenbar auch eine Sachbeschädigung auf dem Sportgelände von Rot-Weiß Volkmarode: Dort wurde die Ersatzbank mit dem Schriftzug „SVQ Hools“ beschmiert – eine mutmaßliche Anspielung auf den SV Querum. Die Reaktion des Vereins fällt entsprechend deutlich aus. In einer ungewöhnlich scharfen Stellungnahme zeigt sich der SV Querum tief betroffen, entschuldigt sich bei Rot-Weiß Volkmarode und der betroffenen Schule – und zieht zugleich eine klare Grenze: „Unser Verein steht auf festem, unverrückbarem demokratischem Boden“, heißt es. Wer dies nicht mittrage, sei im Verein nicht willkommen.

„Ein schwarzer Tag in unserer Vereinsgeschichte“ Der Verein schließt aus, dass die Täter aus den eigenen aktiven Reihen stammen, sieht sich jedoch dennoch als betroffen: „Uns trifft diese Nachricht bis ins Mark“, heißt es in dem Schreiben. „Dass unser Verein so offen in Verbindung mit härtesten Nazi-Parolen gezogen wird, ist ein Desaster.“