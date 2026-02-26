Rechnung offen gegen Eilenburg

Nach dem Sieg gegen Chemie Leipzig reist der FCC um Trainer Volkan Uluc selbstbewusst nach Eilenburg. – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Nach dem gelungenen Jahresauftakt am vergangenen Wochenende gegen die BSG Chemie Leipzig (2:1) steht für den FC Carl Zeiss Jena bereits am Freitag das nächste Regionalligapunktspiel an. Mannschaft und Anhänger treten die Fahrt nach Nordsachsen an, wo der FC Eilenburg wartet.

Dort steht eine Begegnung bevor, bei der insbesondere der letzte Gegner Chemie Leipzig dem FCC die Daumen drücken dürfte. Schließlich liefern sich die Eilenburger und die Leutzscher aktuell ein enges Rennen um den Platz über dem Strich. Der FC Carl Zeiss Jena könnte dabei ungewollt Schützenhilfe leisten, weiß jedoch um die Schwierigkeit der Aufgabe. Vor allem im Ilburg-Stadion präsentiert sich der FCE traditionell als unangenehmer Gegner. So makellos die Heimbilanz des FCC gegen die Muldestädter auch sein mag, so deutlich zeigte sich in der Vergangenheit die Heimstärke der Eilenburger. Bei den letzten beiden Auftritten in Eilenburg kam der FCC jeweils nicht über ein 1:1 hinaus – ein Umstand, der die Herausforderung unterstreicht.

Bislang gelangen dem freitägigen Gastgeber lediglich zwei Siege, beide auf heimischem Platz. Einer davon wurde gegen den FSV Zwickau (3:0) errungen, der sich auch in einem Vorbereitungsspiel während der Winterpause den Eilenburgern geschlagen geben musste. Insgesamt fielen die Ergebnisse der Vorbereitung durchaus bemerkenswert aus: Neben dem Erfolg gegen die Westsachsen gab es ein Unentschieden gegen den Halleschen FC sowie einen Sieg gegen Babelsberg. Dennoch musste sich der FCE am vergangenen Wochenende zum Pflichtspielauftakt dem favorisierten 1. FC Lok Leipzig mit 0:3 geschlagen geben.

Unabhängig davon reist der FC Carl Zeiss Jena als Favorit nach Eilenburg und hat die drei Punkte im Blick. Trainer Volkan Uluc kann dabei wieder auf Moritz Fritz zurückgreifen, der seine Gelbsperre abgesessen hat. Nicht zur Verfügung steht hingegen Maurice Hehne, der gegen Chemie Leipzig mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.