Rechenspiele im Keller: Laxten zwischen Sicherheit und Restspannung

Die Situation im Tabellenkeller ist dabei von mehreren Faktoren abhängig. Laxten steht aktuell mit 29 Punkten auf Rang 13 und hat sich in den vergangenen Wochen eine etwas bessere Ausgangsposition im Abstiegskampf erarbeitet. Sollte Tabellenführer Union Lohne bereits am Freitag gegen den SV Sparta Werlte gewinnen, würde der Vorsprung von Laxten auf die Abstiegsränge bei vier Punkte bleiben, was gleichbeutend mit dem Klassenerhalt wäre. Sollte Werlte ein Remis holen, braucht Laxten am Sonntag einen Zähler um feiern zu dürfen, bei einem Sieg für Werlte müsste Laxten ebenfalls dreifach punkten.

SF-Schwefingen-Trainer Daniel Vehring blickt entsprechend fokussiert auf die letzten beiden Saisonspiele: „Vorletztes Spiel, wir haben jetzt wieder eine Woche Pause gehabt und wollen die Saison nun natürlich vernünftig zu Ende bringen, auch was das Sportliche angeht, natürlich den Wettkampf garantieren. Wir wollen uns vernünftig auswärts präsentieren.“

Für die SF Schwefingen ist die Partie zugleich das letzte Auswärtsspiel der Saison. Die Mannschaft steht mit 46 Punkten im gesicherten Mittelfeld, hat aber bereits mehrfach gezeigt, dass sie auch gegen formstarke Gegner bestehen kann und hat das Ziel Platz drei noch vor Augen. Schwefingen reist demnach mit dem Anspruch nach Laxten, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und sich auswärts noch einmal stabil zu präsentieren.

Dabei ist die Personalsituation auf Seiten der Gäste noch nicht vollständig geklärt. „Wir wissen nicht genau, wer uns zur Verfügung steht. Aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Urlaub“, so Vehring. Dennoch formuliert er klare Erwartungen an seine Mannschaft: „Nichtsdestotrotz haben wir natürlich den Anspruch uns vernünftig zu präsentieren, um uns vernünftig aus der Saison zu verabschieden.“

Auch der Gegner ist für Schwefingen keineswegs zu unterschätzen. Laxten steht unter Zugzwang im Tabellenkeller und wird entsprechend alles in die Waagschale werfen. „Wir wissen, dass Laxten theoretisch noch um den Klassenerhalt kämpft und alles investieren wird und natürlich auch eine gute Mannschaft hat, eine junge Mannschaft aber trotz des jungen Alters auch ein paar erfahrene Leute“, erklärt Vehring. Besonders betont er die Schwere der Aufgabe: „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Ich habe viel Respekt vor Laxten und vor dem gesamten Verein.“

Damit treffen zwei Teams aufeinander, die jeweils ihren eigenen Saisonabschluss im Blick haben: Laxten im Kampf um den Klassenerhalt, Schwefingen mit dem Ziel eines sauberen Endspurts und der best möglichen Platzierung. Für beide Seiten ist es zugleich ein besonderer Rahmen – Laxten bestreitet das letzte Heimspiel der Saison, Schwefingen tritt zum letzten Mal auswärts an.

Unabhängig von der Konstellation steht fest: Die Partie bietet noch einmal die Chance, die Saison mit einem positiven Auftritt zu beenden. „Wir freuen uns einfach, nochmal zwei Spiele haben zu können“, fasst Vehring die Ausgangslage zusammen.