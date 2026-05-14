Rechenspiele im Abstiegskampf der Bezirksliga Offenburg beginnen früh

Der SC Hofstetten sicherte sich vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga, Staffel I. – Foto: Verein

Die Fußballsaison befindet sich auf der Zielgeraden. Wo wird in der Ortenau noch gezittert? Wie viele Teams steigen in den regionalen Ligen ab? Ein Überblick von der Verbands- bis zur Bezirksliga.

Auch wenn der Fußballbezirk Ortenau keine Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg stellt, beginnen dort die Rechenspiele mit Auswirkungen für den hiesigen Bezirk. Sicher in die Verbandsliga Südbaden absteigen wird der FC Denzlingen. Der Aufsteiger reiht sich in die lange Liste der Teams ein, die in der jüngeren Vergangenheit den Sprung aus der Verbandsliga in die Oberliga nur für ein einjähriges Gastspiel nutzen konnten. Auch der zweite Oberliga-Aufsteiger aus Südbaden, der Türkische SV Singen, droht abzusteigen. Mehr dazu im ausführlichen BZ-Plus-Artikel.