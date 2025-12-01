🗣: Rech stolz in Landsberg – Frust in Geretsried nach 1:5-Pleite

TSV Landsberg mit starker zweiten Hälfte gegen Türkgücü

In der Halbzeit haben wir klar angesprochen, was wir machen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Die zweite Halbzeit geht dann klar an uns. Wir waren dominant mit Ball und haben unsere Chancen genutzt, auch wenn mit Sicherheit noch das ein oder andere Tor mehr drin gewesen wäre. Wir haben das Spiel auch in dieser Höhe verdient gewonnen und wir können sehr zufrieden sein, dass wir mit einem 4:0 Sieg in die Winterpause gehen. Gratulation an meine Mannschaft zu einer richtig guten Halbserie, ich bin sehr stolz auf die Jungs.«

Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Mit den ersten 20 Minuten war ich nicht zufrieden. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Wir waren sowohl offensiv als auch defensiv nicht konsequent genug. Die rote Karte änderte natürlich die Dynamik des Spiels. Kurz danach machen wir das 1:0 und hätten vor der Pause noch erhöhen können.

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Wir mussten in der ersten Halbzeit ohne echten Innenverteidiger spielen. Von der Spielanlage mit dem Ball war es trotzdem gut gepasst. Das erste Tor haben wir kassiert, als wir kurz im tiefen Block standen, von der Kette hinten heraus nicht aktiv nach vorne verteidigt haben, die innere Linie gegen eine der besten Stürmer der Liga nicht hinbekommen haben und das 0:1 gekriegt.

Danach haben wir durch einen guten Spielzug das 1:1 gemacht. Nach einem Standard haben wir das 1:2 bekommen, bei dem wir die Körpergröße und die Körperlichkeit nicht hatten und es zudem ein bisschen plump verteidigt haben. Das 1:3 fiel aus dem Spielaufbau heraus.

In der Halbzeit hatten wir das Gefühl, dass wir das noch hinkriegen und nach vorne gehen können. Nach drei Minuten kassieren dann wir eine glattrote Karte, bei der wir alle uns wirklich im Sinne des Sports fragen müssen, ob das wirklich Fußball ist. Ein Rückpass kam ohne Bedrängnis auf unseren Innenverteidiger. Bei den Platzverhältnissen im November ist der Ball ein bisschen versprungen und von seinem eigenen Körper gegen den angelegten Arm gegangen. Das sieht das Schiedsrichtergespann als Platzverweis. Das ist für uns in diesem Moment unbegreiflich gewesen. Wir wurden dadurch natürlich geschwächt, wenn es um 50-50-Situationen und gewonnene Zweikämpfe geht. Jeder gibt alles für das letzte Ligaspiel. Dann ist das für uns natürlich sehr bitter.

Drei Minuten später bekommen wir eine gelb-rote Karte, bei der unser Stürmer (Anm. der Red. Srdan Ivkovic) im Luftduell war und keinen Schlag verteilt hat. Vielleicht ging der Arm ein bisschen raus. Dafür bekam er seine zweite gelbe Karte. Die erste gab es in der ersten Halbzeit ohne Gegnerkontakt. Da muss man die Frage stellen, inwieweit Fußballspiele durch solche Entscheidungen beeinflusst werden. Wir sind total unzufrieden damit, weil es in der zweiten Halbzeit für uns im Elf-gegen-Neun logischerweise nur darum ging, kein Tor mehr zu kassieren.

Wir wollen alle Gas geben und gestehen auch Fehler zu. Vielleicht muss man solche Entscheidungen aber auch besser erklären oder irgendwie anders lösen.

Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen. Die zweiten Hälfte war von uns nicht mehr sportlich beeinflussbar, was schade war. Jetzt gehen wir erst einmal in eine wohlverdiente Winterpause.«