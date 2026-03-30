 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

🗣: Rech lobt TSV Landsberg - Geretsried hatte "genügend Chancen"

Die Stimmen zum 26. Spieltag der Bayernliga Süd

von Sarah Georgi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Gegen den SV Kirchanschöring sind die Landsberger nach einem 0:2-Rückstand noch zum Punktgewinn gekommen.
Gegen den SV Kirchanschöring sind die Landsberger nach einem 0:2-Rückstand noch zum Punktgewinn gekommen. – Foto: Simon Eiler

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der TSV 1860 München II steht weiter an der Spitze der Bayernliga Süd. Gegen Deisenhofen setzen sich die Jung-Löwen klar durch. Das Top-Spiel zwischen dem TSV Landsberg und dem SV Kirchanschöring fand keinen Sieger. Etliche Partien endeten an diesem Spieltag Remis. Die Stimmen zum 26. Spieltag der Bayernliga Süd.

Fr., 27.03.2026, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
5
0
Abpfiff

Fr., 27.03.2026, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
0
Abpfiff

TuS Geretsried dominiert das Spiel gegen Türkgücü München

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
2
0
Abpfiff

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Spiel gegen Türkgücü München war von meiner Mannschaft geprägt. Das 1:0 fiel durch einen Standard. Robin Renger hat in der Kabine noch zum Kapitän sagt, dass er eh kein Kopfballtor macht und dann hat er das Kopfballtor gemacht. Ebenso Tyrone Prepeluh, der vor dem Spiel zu mir gesagt hat, heute macht er ein Tor.

Meine Mannschaft hat heute erneut eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und es sehr gut verteidigt. Wir hatten auch genügend Chancen. Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen können.«

FC Pipinsried muss sich mit einem Punkt begnügen

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
0
0

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit mehr Ballbesitz für Heimstetten. Wir wollten kompakt stehen, den Gegner kommen lassen und über Umschaltmomente kommen.

In der zweiten Halbzeit waren wir dem Tor sehr nah und hatten zwei bis drei richtig gute Chancen. Schade, dass wir uns heute nicht mit drei Punkten belohnen konnten.«

Landsberg-Trainer Rech ist stolz auf seine Mannschaft

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
2
2
Abpfiff

Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Es war das zu erwartende Spiel gegen einen kompakten Gegner, der in Umschaltmomenten sehr gefährlich ist. Wir hatten eine Riesen-Chance zur Führung, lagen dann aber nach einem billigen Gegentor nach 5 Minuten in Rückstand. Danach brauchten wir etwas, in unsere Abläufe zu kommen, haben uns jedoch einige Großchancen zum Ausgleich erarbeitet. Mit dem Halbzeitpfiff haben wir das 2:0 gekriegt, was wir erneut nicht gut verteidigt haben.

In der Halbzeit haben wir umgestellt und die Jungs haben trotz des Rückstands daran geglaubt, das Spiel zu drehen.
Mit dem Anschlusstreffer kamen wir in eine Druckphase, in der wir 3-4 100%ige Chancen hatten, aber nur eine verwertet haben. Der Ausgleich kurz vor Schluss war absolut verdient, danach gab es auf beiden Seiten nochmal Großchancen zum Lucky Punch.
Unterm Strich war es ein gerechtes Unentschieden.
Nach einem 0:2 gegen einen guten Gegner noch einen Punkt zu holen schaffen nicht viele.«

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
2
Abpfiff

Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
1
1
Abpfiff

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
1
0