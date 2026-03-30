🗣: Rech lobt TSV Landsberg - Geretsried hatte "genügend Chancen"

Gegen den SV Kirchanschöring sind die Landsberger nach einem 0:2-Rückstand noch zum Punktgewinn gekommen. – Foto: Simon Eiler

Der TSV 1860 München II steht weiter an der Spitze der Bayernliga Süd. Gegen Deisenhofen setzen sich die Jung-Löwen klar durch. Das Top-Spiel zwischen dem TSV Landsberg und dem SV Kirchanschöring fand keinen Sieger. Etliche Partien endeten an diesem Spieltag Remis. Die Stimmen zum 26. Spieltag der Bayernliga Süd.

TuS Geretsried dominiert das Spiel gegen Türkgücü München

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Spiel gegen Türkgücü München war von meiner Mannschaft geprägt. Das 1:0 fiel durch einen Standard. Robin Renger hat in der Kabine noch zum Kapitän sagt, dass er eh kein Kopfballtor macht und dann hat er das Kopfballtor gemacht. Ebenso Tyrone Prepeluh, der vor dem Spiel zu mir gesagt hat, heute macht er ein Tor. Meine Mannschaft hat heute erneut eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und es sehr gut verteidigt. Wir hatten auch genügend Chancen. Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen können.« FC Pipinsried muss sich mit einem Punkt begnügen

Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit mehr Ballbesitz für Heimstetten. Wir wollten kompakt stehen, den Gegner kommen lassen und über Umschaltmomente kommen. In der zweiten Halbzeit waren wir dem Tor sehr nah und hatten zwei bis drei richtig gute Chancen. Schade, dass wir uns heute nicht mit drei Punkten belohnen konnten.« Landsberg-Trainer Rech ist stolz auf seine Mannschaft

Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Es war das zu erwartende Spiel gegen einen kompakten Gegner, der in Umschaltmomenten sehr gefährlich ist. Wir hatten eine Riesen-Chance zur Führung, lagen dann aber nach einem billigen Gegentor nach 5 Minuten in Rückstand. Danach brauchten wir etwas, in unsere Abläufe zu kommen, haben uns jedoch einige Großchancen zum Ausgleich erarbeitet. Mit dem Halbzeitpfiff haben wir das 2:0 gekriegt, was wir erneut nicht gut verteidigt haben. In der Halbzeit haben wir umgestellt und die Jungs haben trotz des Rückstands daran geglaubt, das Spiel zu drehen.

Mit dem Anschlusstreffer kamen wir in eine Druckphase, in der wir 3-4 100%ige Chancen hatten, aber nur eine verwertet haben. Der Ausgleich kurz vor Schluss war absolut verdient, danach gab es auf beiden Seiten nochmal Großchancen zum Lucky Punch.

Unterm Strich war es ein gerechtes Unentschieden.

Nach einem 0:2 gegen einen guten Gegner noch einen Punkt zu holen schaffen nicht viele.«

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung