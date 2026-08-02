🗣:Rech lobt seine Löwen - Schwabmünchen hätte Remis "verdient gehabt"

Christoph Rech und der TSV 1860 München spielen Remis gegen Schalding. – Foto: Sven Leifer

Christoph Rech, Trainer des TSV 1860 München II: » Die erste Halbzeit geht klar an uns, wir müssen in den ersten 15-20 Minuten mindestens 2 Tore machen, hatten aber etwas Pech in den Abschlüssen. Nach der Halbzeit hatten wir 15 Minuten lang Probleme und haben die 50/50 Zweikämpfe nicht gewonnen, solche Phasen gibt es jedoch. Die Verletzungsbedingten Umstellungen haben die Jungs gut wegsteckt und belohnen sich kurz vor Schluss mit dem 1:0. Dann wird das Spiel natürlich hektisch und Schalding kam zu Chancen, trotzdem ist es sehr bitter mit der letzten Aktion den Ausgleich zu kassieren. Der Auftritt macht uns Mut, die Jungs haben so noch nie zusammengespielt und teilweise nicht einmal zusammen trainiert, dafür war das Spiel absolut in Ordnung. Aus solchen Spielen, vor allem hinten raus wenn Hektik, Unruhe und Stress entsteht, können wir viel lernen!«

Heiko Schwarz, Trainer des SV Schalding-Heining: » Hannes Hobelsberger trifft in der 95. Spielminute! Das ist natürlich eine überragende Geschichte. Alles in allem ist der Punkt sicher verdient. Freilich hatten wir in der ersten Halbezeit ein wenig Glück, aber nach der Pause haben wir meines Erachtens eine sehr gute Reaktion gezeigt. Ich bin der Meinung, der Punkt ist verdient.«

Christoph Dinkelbach, Trainer des SV Kirchanschöring: »Wir sind natürlich sehr glücklich über die drei Punkte. Wasserburg war der erwartet schwere Gegner – eine wirklich gute Mannschaft. Wir geraten nach etwa fünf Minuten durch einen unnötigen Ballverlust wieder in Rückstand und kassieren damit erneut ein frühes Gegentor. Die Mannschaft hat aber eine richtig gute Reaktion gezeigt und ist stark zurückgekommen. Zunächst gleichen wir durch ein tolles Tor von Kenan Smajlovic aus. Anschließend drehen wir das Spiel durch eine direkt verwandelte Ecke von Manuel Omelanowsky. Das spricht für den Charakter und die Moral der Mannschaft. Wir haben eine Top-Reaktion gezeigt und sind dann auch verdient mit der Führung in die Halbzeit gegangen. Nach der Pause sind wir leider etwas schläfrig aus der Kabine gekommen. Es war dann eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Wasserburg ausgleicht, weil wir zu viele Zweikämpfe verloren und zu wenige zweite Bälle gewonnen haben. Dadurch ist das Spiel ein Stück weit gekippt. Danach haben wir die Partie aber wieder auf unsere Seite gezogen – durch eine tolle Aktion von Smajlovic und Omelanowsky, die das Spiel schließlich zu unseren Gunsten entschieden hat. Bis zum Schluss mussten wir zwar noch zittern und einige schwierige Situationen überstehen, aber am Ende haben wir den Sieg über die Zeit gebracht. Ich freue mich riesig für die Mannschaft und für die Jungs, dass sie sich heute endlich für die harte Arbeit der vergangenen Wochen belohnt haben.«

Emanuel Baum, Trainer des TSV Schwabmünchen: » In der Anfangsphase der ersten Halbzeit war Pipinsried die aktivere Mannschaft und ist folgerichtig früh in Führung gegangen. Danach haben wir immer besser ins Spiel gefunden und uns mit dem verdienten Ausgleich belohnt. In der zweiten Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild: Pipinsried kam erneut besser aus der Kabine und erzielte das 2:1. Anschließend haben wir wieder mehr Kontrolle über das Spiel übernommen und uns einige Möglichkeiten erarbeitet. Leider konnten wir uns dieses Mal nicht mehr mit dem Ausgleich belohnen, den wir uns aufgrund unseres Auftritts durchaus verdient gehabt hätten. Am Ende sind wir natürlich enttäuscht, ohne Punkte die Heimreise anzutreten. Gleichzeitig nehmen wir aber die Erkenntnis mit, dass wir gegen eine Topmannschaft wie Pipinsried absolut konkurrenzfähig waren.« Roman Langer, Trainer des FC Pipinsried: »Zunächst einmal bin ich natürlich froh, dass wir im dritten Spiel den dritten Sieg einfahren konnten. Ich denke, wir hatten heute schon früher die Möglichkeit, das Spiel klar auf unsere Seite zu ziehen – gerade in der zweiten Halbzeit mit zwei, drei sehr gute Chancen nach dem 2:1. So blieb es lange eng, es wurde am Ende nochmal richtig spannend. Umso wichtiger war es, dass wir die letzten Minuten gemeinsam verteidigt haben.«

Thomas Rudolph, Trainer des FC Gundelfingen: »Wir sind aus meiner Sicht sehr gut ins Spiel gekommen und waren in den ersten 15 Minuten die aktivere Mannschaft. Dann geht Schwaig mit 1:0 in Führung und hatte danach definitiv mehr Spielanteile. Wir mussten diese Phase überstehen. In der zweiten Halbzeit fand ich, dass es ein ausgeglichenes Spiel war, vielleicht sogar mit den größeren Spielanteilen für uns. Gleichzeitig hatte Schwaig am Ende die bessere Chance. Das Spiel war insgesamt so, dass es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung hätte kippen können. Wir sind natürlich glücklich, weil mit der letzten Aktion des Spiels der Kopfball von Schwaig an die Latte geht. Deshalb sind wir mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, gegen einen sehr starken Gegner und auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden.«

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Gratulation an die Mannschaft für den Auswärtssieg! Nach einem 4:1-Auswärtssieg gibt es nicht viel zu kritisieren. Wir haben heute in Kottern ein sehr diszipliniertes und reifes Auswärtsspiel gezeigt. Defensiv haben wir unsere Struktur über die gesamte Spielzeit hinweg gut gehalten, konzentriert verteidigt und dem Gegner aus dem Spiel heraus wenig bis gar keine Möglichkeiten erlaubt. Nach vorne haben wir immer wieder gute Lösungen gefunden und uns im Vergleich zu den vergangenen beiden Spielen auch spielerisch deutlich gesteigert. Der Sieg war ein Erfolg des gesamten Kollektivs. Jeder Spieler, egal ob in der Startelf oder nach seiner Einwechslung, hat seine Aufgabe hervorragend erfüllt und seinen Beitrag geleistet. Mit unserem Saisonstart sind wir sehr zufrieden. Gleichzeitig wissen wir aber, dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen. Wir wollen uns weiter an die Bayernliga anpassen und uns kontinuierlich verbessern. Heute genießen wir den Sieg, bevor wir ab morgen den Fokus voll auf die Vorbereitung für das Heimspiel gegen 1860 München II richten.« Roland Burger, Co-Trainer des TSV Kottern: »Das war heute eine absolut verdiente Niederlage. Wir haben über 90 Minuten keine Leistung gezeigt, die dem Anspruch eines Bayernliga-Teams gerecht wird. Wir waren in nahezu jeder Situation einen Schritt zu spät, haben viel zu viele einfache Fehlpässe gespielt und nie richtig Zugriff auf das Spiel bekommen. Uns haben heute die Aggressivität, die Intensität und die Überzeugung gefehlt. Mit so einer Leistung kannst du in der Bayernliga kein Spiel gewinnen. Wir haben dem Gegner zu viele Räume gelassen und waren sowohl mit als auch gegen den Ball nicht auf dem Niveau, das wir von uns erwarten. Wir müssen die Niederlage so deutlich annehmen, wie sie war. Jeder Einzelne muss sich hinterfragen, denn das war insgesamt keine bayerligataugliche Leistung. Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, im Training die passende Reaktion zu zeigen und im nächsten Spiel ein ganz anderes Gesicht zu präsentieren.«

Tobias Beck, Trainer der SpVgg Hankofen-Hailling: »Natürlich war es eine sehr schwierige Situation. Das Aufwärmen wurde abgebrochen, danach mussten wir eineinhalb Stunden bis zum erneuten Anpfiff warten. Dementsprechend hatten wir in der ersten Halbzeit schon Probleme, richtig ins Spiel zu finden. Rosenheim hat ihre ersten zwei Torchancen gnadenlos genutzt und wir hatten dann auch etwas Glück, dass sie das 3:0 nicht noch vor der Halbzeit nachlegen konnten. Wir haben uns in der Halbzeitpause viel vorgenommen, sind mit gewaltigem Schwung aus der Kabine gekommen und konnten dann den Anschlusstreffer sowie den Ausgleich erzielen. Am Ende haben beide Mannschaften auf Sieg gespielt. Es waren sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite Chancen vorhanden. Nach dem Spielverlauf sind wir am Ende froh, den Punkt mit nach Hause genommen zu haben. Es war ein außergewöhnliches Auswärtsspiel unter besonderen Umständen. Dementsprechend müssen wir den Punkt so hinnehmen und blicken jetzt mit Vorfreude auf das nächste Heimspiel.« Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: » Wir haben 15 Minuten gebraucht um ins Spiel zu kommen, ab diesem Zeitpunkt dann aber immer wieder gute Angriffe gefahren und sind auch verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Kurz vor der Halbzeit hatten wir mehrmals die Chance zum 3:0. Mit Beginn der zweiten Hälfte kamen wir erneut nicht gut in die Zweikämpfe und Hankofen hat unsere Fehler zum 2:1 und 2:2 ausgenutzt.

In der Folge versuchten beide Teams auf Sieg zu spielen wobei die zwingenderen Chancen auf unserer Seite waren. «

Martin Grelics, Trainer des TuS Geretsried: » Es war ein gutes Auswärtsspiel von uns beim SV Heimstetten. Mit einem derartigen Tor früh in Rückstand zu geraten, erfordert im Anschluss schon ein gewisses Maß an Resilienz. Die Mannschaft hat sowohl defensiv als auch offensiv mutig weitergespielt, was in vielen gewonnenen Zweikämpfen, zweiten Bällen und Ballbesitzphasen mündete. Unsere offensive Strafraumbesetzung war ausbaufähig. Nach unserem 1:1 durch Karpouzidis wurde Heimstetten wieder offensiver und es war wichtig, dass wir diesen Punkt geholt haben. Auch wenn wir durch Luburic nach schöner Vorarbeit von Fejzullahi noch eine Riesenchance auf das 2:1 hatten. Insgesamt gehen wir mit einem positiven Gefühl in die nächste Woche!«

Andreas Pummer, Trainer des FC Deisenhofen: »Für uns ist es natürlich eine bittere Niederlage, weil ich denke, dass ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen wäre. Wir haben die ersten Minuten sehr gut begonnen, aber mit zunehmender Spieldauer ist Erlbach immer besser in ihr Spiel reingekommen. Gerade in der ersten Halbzeit, so ab der 15. Minute bis zur Halbzeit, war Erlbach dann schon die dominantere Mannschaft. Wobei wir uns nach vorne auf die Konter beziehungsweise auf die Umschaltmomente ausgelegt hatten. Da hatten wir auch eine sehr gute Möglichkeit: Eine super Aktion über die rechte Seite von Tobias Seidl auf Lukas Kretzschmar, der dann aber leider aus 16 Metern weggerutscht ist. Das wäre eine richtig gute Chance gewesen. So ging es dann mit einem 0:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war natürlich weiterhin sehr viel Tempo und eine hohe Intensität im Spiel. Ich denke, beide Mannschaften haben ein sehr gutes Bayern-Ligaspiel gezeigt. Und wie es in so einem engen Spiel auf Augenhöhe dann oft ist, entscheiden am Ende Kleinigkeiten und Nuancen. In unserem Fall haben wir einmal nicht richtig gestanden, und genau das kostet uns dann im Endeffekt das Spiel. Ich möchte aber auch gleich sagen, dass die Niederlage nicht unverdient ist. Gerade in der Schlussphase, nachdem wir aufgemacht hatten, hatte der Gegner noch zwei, drei gute Konterchancen. Auf der anderen Seite hat Egon Weber in der 76. und 77. Minute mit zwei super Paraden verhindert, dass wir zum Ausgleich kommen. Dementsprechend ist es eine knappe Niederlage, mit der wir jetzt leben müssen. Wir müssen nächste Woche wieder versuchen, in die Spur zurückzukommen.«