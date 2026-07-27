Realistisch ein Zweikampf um die Nummer eins bei 04/19 Ratingen 04/19 geht wieder mit drei Torhütern in die neue Saison der Oberliga, doch wer der Stamm-Keeper wird, entscheidet sich noch. In den Tests gibt es in Ennepetal ein 0:0 mit einem Kuriosum und in Wattenscheid mit dem 3:1 den ersten Sieg der Vorbereitung. von Georg Amend · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Gomoluch will die Nummer eins in Ratingen sein – Foto: Arno Wirths

Auch mit verändertem Personal ist es in der Torhüterfrage bei Ratingen 04/19 dieselbe Ausgangssituation wie vor einem Jahr: Der Oberligist geht mit drei Keepern ins Rennen. Statt Dennis Raschka (Karriereende) und Sam Koch sind nun Leon Klußmann, der von Regionalligist Sportfreunde Siegen kam, und Paul Möller, der aus der Jugend des TSV Meerbusch stammt, die Konkurrenten von Marvin Gomoluch, der in der vergangenen Saison die klare Nummer eins war, alle Ligaspiele betritt und dabei neun Mal zu Null spielte.

Damit hat der 26-Jährige wieder einen jungen und einen erfahrenen Herausforderer: Möller ist wie senerzeit Koch 19, Klußmann zwar auch erst 23 und damit zehn Jahre jünger als Raschka heute, hat aber schon höherklassig Luft geschnuppert im Kader des Drittligisten Borussia Dortmund U23 sowie bei den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf II, KSV Hessen und eben Siegen. Alle sollen möglichst dieselbe Chance erhalten Trainer Damian Apfeld rotiert in den Testspielen zwischen den Pfosten, um möglichst allen dieselbe Chance zu geben, sich zu zeigen. Beim 0:0 am Samstag bei Westfalen-Oberligist TuS Ennepetal startete Klußmann, Möller übernahm nach dem Seitenwechsel. Am Sonntag begann Gomoluch beim 3:1 (1:1) bei Regionalligist SG Wattenscheid 09, er kassierte den Gegentreffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich per Elfmeter, hatte aber sonst starke Paraden im Repertoire. Klußmann löste ihn nach der Pause ab und hielt den Kasten sauber. „Es ist ein Dreikampf bei den Torhütern“, sagt Apfeld.

Allerdings weiß der Chefcoach auch: „Paul startet erst einmal aus der Herausfordererrolle – er ist ein sehr junger Torhüter, der bisher hauptsächlich in der U19-Nieder­rheinliga gespielt hat.“ Das bedeutet dann auch: „Um realistisch zu sein, ist es, wenn es um die Nummer eins geht, für die Anfangszeit ein Zweikampf“, sagt Apfeld mit Blick auf Gomoluch und Klußmann, ergänzt aber auch direkt: „Es ist jedoch nicht so, dass einer der Torhüter Ende Juli die Nummer eins ist und Marvin mit diesem Status auch wieder in die neue Saison geht. Es ist Vorbereitungszeit, und da ist jeder Spieler und jeder Torhüter gefragt, sich zu qualifizieren und zu empfehlen.“ Zu wenig Überzeugung und Geradlinigkeit in Ennepetal Damit taten sich die Vorderleute der Keeper in Ennepetal am Samstag etwas schwerer. „Gerade im letzten Drittel waren wir nicht so konsequent, wie ich mir das vorgestellt habe, wir haben den letzten Ball nicht so gespielt, wie wir das wollten, und hatten zu wenig Überzeugung im Abschluss“, berichtet Apfeld. „Wir hatten viel Ballbesitz gegen einen tiefstehenden Gegner, aber es hat ein bisschen die Geradlinigkeit gefehlt. Und wir hatten wieder ab der 60. Minute wie schon beim 1:2 gegen Sprockhövel einen Knick, haben aber diesmal die Kurve bekommen.“