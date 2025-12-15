Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Getty Images
Real Sociedad trennt sich von Trainer Francisco
Real Sociedad trennt sich von Trainer Sergio Francisco. Der 46-jährige baskische Coach wurde nach nur fünf Monaten im Amt freigestellt, nachdem die Mannschaft in La Liga auf dem 15. Platz mit 16 Punkten aus 16 Spielen nur knapp über dem Abstiegsstrich hängt. Auch Co-Trainer Iosu Rivas muss gehen; bis zur Winterpause übernimmt Jon Ansotegi interimsmäßig vom Trainerposten der zweiten Mannschaft.
Die Entscheidung fiel unmittelbar nach der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen Girona am Freitag, der dritten Pflichtspielpleite in Folge nach Rückschlägen gegen Alavés und Villarreal. Francisco hatte im Sommer die Nachfolge des langjährigen Erfolgscoaches Imanol Alguacil angetreten, scheiterte jedoch an der erwarteten Konstanz und landete mit Real Sociedad im Mittelfeld.