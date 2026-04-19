Real Sociedad gewinnt Copa-del-Rey-Finale nach Elfmeterkrimi Sevilla – Real Sociedad hat sich am Samstagabend (18. April 2026) den Copa-del-Rey-Titel gesichert. Im Finale im Estadio La Cartuja in Sevilla setzte sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo nach einem dramatischen 2:2 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 6:5 gegen Atlético Madrid durch und feierte damit den vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Matchwinner wurde Torhüter Unai Marrero, der in der Entscheidung zwei Strafstöße parierte. von Gerd Jung · Heute, 11:17 Uhr · 0 Leser

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Die Partie begann furios: Bereits nach 14 Sekunden brachte Ander Barrenetxea die Basken mit dem schnellsten Treffer der Copa-del-Rey-Finalgeschichte in Führung. Atlético zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und glich in der 19. Minute durch Ademola Lookman zum 1:1 aus.

Kurz vor der Pause schlug Real Sociedad erneut zu. Nach einem Foul von Atlético-Keeper Juan Musso verwandelte Kapitän Mikel Oyarzabal den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 (45.+1). Atlético erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und belohnte sich in der 83. Minute: Julián Álvarez traf mit einem platzierten Abschluss zum verdienten 2:2 und rettete sein Team in die Verlängerung. In den zusätzlichen 30 Minuten boten sich beiden Mannschaften Chancen auf die Entscheidung, doch weder Atlético noch Sociedad konnten den Lucky Punch setzen. So musste das Elfmeterschießen über den Titel entscheiden.

Dort avancierte Marrero zum Helden des Abends. Der Schlussmann hielt die Versuche von Alexander Sørloth und Álvarez, während Real Sociedad die Nerven behielt. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Pablo Marín und löste damit grenzenlosen Jubel bei Spielern und Fans aus. Für Trainer Matarazzo ist es der erste große Titel seiner Karriere – und für Real Sociedad ein historischer Erfolg. Nach dem Pokalsieg von 2021 folgt nun die nächste Krönung, diesmal vor vollem Haus und mit einem Finale, das den Fans noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.