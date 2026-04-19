Real Sociedad gewinnt Copa-del-Rey-Finale nach Elfmeterkrimi

Die Partie begann furios: Bereits nach 14 Sekunden brachte Ander Barrenetxea die Basken mit dem schnellsten Treffer der Copa-del-Rey-Finalgeschichte in Führung. Atlético zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und glich in der 19. Minute durch Ademola Lookman zum 1:1 aus.
Kurz vor der Pause schlug Real Sociedad erneut zu. Nach einem Foul von Atlético-Keeper Juan Musso verwandelte Kapitän Mikel Oyarzabal den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 (45.+1). Atlético erhöhte nach dem Seitenwechsel den Druck und belohnte sich in der 83. Minute: Julián Álvarez traf mit einem platzierten Abschluss zum verdienten 2:2 und rettete sein Team in die Verlängerung.
In den zusätzlichen 30 Minuten boten sich beiden Mannschaften Chancen auf die Entscheidung, doch weder Atlético noch Sociedad konnten den Lucky Punch setzen. So musste das Elfmeterschießen über den Titel entscheiden.
Dort avancierte Marrero zum Helden des Abends. Der Schlussmann hielt die Versuche von Alexander Sørloth und Álvarez, während Real Sociedad die Nerven behielt. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Pablo Marín und löste damit grenzenlosen Jubel bei Spielern und Fans aus.
Für Trainer Matarazzo ist es der erste große Titel seiner Karriere – und für Real Sociedad ein historischer Erfolg. Nach dem Pokalsieg von 2021 folgt nun die nächste Krönung, diesmal vor vollem Haus und mit einem Finale, das den Fans noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.
Atlético Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Marc Pubill, Koke, Marcos Llorente (99. Clément Lenglet), Matteo Ruggeri (62. Alexander Sörloth), Antoine Griezmann (70. Thiago Almada), Giuliano Simeone (70. Alex Baena), Julian Alvarez, Ademola Lookman (62. Nicólas González) - Trainer: Diego Simeone
Real Sociedad San Sebastián: Unai Marrero, Jon Martín, Duje Caleta-Car, Beñat Turrientes (68. Jon Gorrotxategi), Jon Aramburu (113. Aritz Elustondo), Sergio Gómez (87. Takefusa Kubo), Luka Sucic, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal (80. Orri Steinn Oskarsson), Ander Barrenetxea (68. Pablo Marin), Goncalo Guedes - Trainer: Pellegrino Matarazzo
Schiedsrichter: Javier Alberola Rojas (Spanien)
Zuschauer: 40000
Tore: 0:1 Ander Barrenetxea (1.), 1:1 Ademola Lookman (19.), 1:2 Mikel Oyarzabal (45.+1 Foulelfmeter), 2:2 Julian Alvarez (83.), 2:3 Carlos Soler (121. i.E.), 3:3 Nicólas González (124. i.E.), 3:4 Luka Sucic (125. i.E.), 4:4 Thiago Almada (126. i.E.), 4:5 Aihen Munoz (127. i.E.), 5:5 Alex Baena (128. i.E.), 5:6 Pablo Marin (129. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Alexander Sörloth (Atlético Madrid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (120.). Julian Alvarez (Atlético Madrid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (122.). Orri Steinn Oskarsson (Real Sociedad San Sebastián) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (123.).