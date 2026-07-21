Real Madrid startet unter José Mourinho in die Saisonvorbereitung Rückkehr im Zeichen des Aufbruchs von Gerd Jung · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

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Madrid. Dreizehn Jahre nach seinem Abschied ist José Mourinho zurück an der Seitenlinie von Real Madrid. In der Ciudad Real Madrid in Valdebebas hat der 63-jährige Portugiese die Arbeit mit den Königlichen aufgenommen und die heiße Phase der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 eingeläutet.

Der Auftakt in Valdebebas Nachdem Mourinho im Juni offiziell einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2029 unterschrieben und Mitte Juli erste Planungsgespräche mit seinem Trainerstab absolviert hatte, rollt auf dem Vereinsgelände wieder der Ball. Zum Auftakt standen für das Team die obligatorischen medizinischen Leistungstests sowie erste intensive Einheiten auf dem Rasen an. Mourinho übernimmt das Team nach einer titellosen Vorsaison von Álvaro Arbeloa und soll die Hauptstädter zurück an die Spitze des spanischen und europäischen Fußballs führen.

Kaderstruktur zwischen Neuzugängen und Nachwuchs Zum Vorbereitungsstart steht Mourinho eine gemischte Trainingsgruppe zur Verfügung: Neuzugänge & arrivierte Kräfte: Spieler wie Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen und Eduardo Camavinga absolvierten bereits die ersten Einheiten im Fitnessraum und auf dem Platz.