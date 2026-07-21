Real Madrid startet unter José Mourinho in die Saisonvorbereitung

Madrid. Dreizehn Jahre nach seinem Abschied ist José Mourinho zurück an der Seitenlinie von Real Madrid. In der Ciudad Real Madrid in Valdebebas hat der 63-jährige Portugiese die Arbeit mit den Königlichen aufgenommen und die heiße Phase der Vorbereitung auf die Saison 2026/27 eingeläutet.
Nachdem Mourinho im Juni offiziell einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2029 unterschrieben und Mitte Juli erste Planungsgespräche mit seinem Trainerstab absolviert hatte, rollt auf dem Vereinsgelände wieder der Ball.
Zum Auftakt standen für das Team die obligatorischen medizinischen Leistungstests sowie erste intensive Einheiten auf dem Rasen an. Mourinho übernimmt das Team nach einer titellosen Vorsaison von Álvaro Arbeloa und soll die Hauptstädter zurück an die Spitze des spanischen und europäischen Fußballs führen.
Zum Vorbereitungsstart steht Mourinho eine gemischte Trainingsgruppe zur Verfügung:
Neuzugänge & arrivierte Kräfte: Spieler wie Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen und Eduardo Camavinga absolvierten bereits die ersten Einheiten im Fitnessraum und auf dem Platz.
WM-Rückkehrer: Spieler, die bis weit in den Sommer bei der Weltmeisterschaft gefordert waren – darunter Federico Valverde, Antonio Rüdiger und Kylian Mbappé –, stoßen nach ihrem Sonderurlaub gestaffelt zum Kader.
Nachwuchstalente: Um die Trainingsbelastung hochzuhalten, ergänzt Mourinho das Aufgebot mit mehreren vielversprechenden Talenten aus der eigenen Jugendakademie (u. a. Joan Martínez und Jesús Fortea).
Mourinho setzt in den ersten Wochen vor allem auf eine Mischung aus physischer Konditionierung und taktischer Disziplin. Bereits für den 28. Juli ist ein internes Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den CD Leganés angesetzt, ehe weitere Vorbereitungspartien folgen, um die Mannschaft für den Auftakt in La Liga einzuspielen.
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