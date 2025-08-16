Real Madrid macht erstmals bei der SSVg Heiligenhaus mit

In der Kreisliga A Wuppertal starten die Fußballer der SSVg Heiligenhaus mit einem Heimspiel in die neue Saison: Am Sonntag ist um 15 Uhr der SSV Sudberg der erste Gast, bereits um 12 Uhr spielt die Reserve daheim gegen den TVD Velbert II. Für die erste Mannschaft aus Heiligenhaus soll es mit dem neuen Trainerteam aus Tansu Tokmak und Rene Burczyk wieder aufwärts gehen und ein Platz im oberen Tabellendrittel erreicht werden.

Vier Senioren- und 17 Jugendmannschaften – darunter die C1 als Aufsteiger in die Bergische Leistungsklasse – nehmen in diesem Jahr am Spielbetrieb teil. Auch der Mädchenfußball erhält mehr Aufmerksamkeit mit Heiligenhaus als Leistungsstützpunkt des Fußball-Verbandes Niederrhein – eine besondere Anerkennung für die Arbeit der SSVg-Verantwortlichen Wolfgang Müller als Vorsitzendem, Jugendleiter Werner Wenzler und Deniz Top als Abteilungs- und Sportlicher Leiter der Fußballsenioren.

Die SSVg-Jugendarbeit wird auch in diesem Jahr wieder belohnt mit dem fünftägigen Ferienlehrgang, der am kommenden Montag startet: Zum ersten Mal konnte als besonderes internationales Highlight Real Madrid für die Mitwirkung gewonnen werden. Mehr als 55 Anmeldungen sind Beweis für die Beliebtheit dieses Lehrgangs nicht nur bei den Heiligenhauser Jugendlichen, sondern im ganzen Umland. In den Herbstferien gibt es einen weiteren Lehrgang für die Jugend – altbewährt begleitet vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

Als nächstes großes sportliches Event steht der Panoramaweglauf am Samstag, 6. September wieder auf dem Programm, der aus dem Heiligenhauser Sportgeschehen nicht mehr wegzudenken ist. Anmeldeschluss ist Freitag, 29. August, die SSVg freut sich über regen Zuspruch nicht nur aus Heiligenhaus, sondern auch aus dem Umland.