– Foto: ballsport-e.v.-osnabrueck-ever

Real Madrid Fußballcamp 2026 kommt nach Osnabrück Exklusive Trainingswoche bei Ballsport Eversburg für Kinder und Jugendliche Verlinkte Inhalte D-Jun. 2. KK St. G OS Eversburg Eversburg

Große Ehre für Ballsport Eversburg: Im Sommer 2026 richtet die renommierte Fundación Real Madrid Clinics auf dem Vereinsgelände ein fünftägiges Fußballcamp aus. Unter dem Motto „Play the REAL way“ erhalten Kinder und Jugendliche zwischen sieben und sechzehn Jahren die Möglichkeit, nach dem Vorbild der weltberühmten Jugendakademie von Real Madrid zu trainieren.

Das Camp umfasst zehn Trainingseinheiten nach der offiziellen Methodik der Fundación Real Madrid Clinics. Neben technischen und taktischen Inhalten stehen auch Themen wie Wertevermittlung, gesunde Ernährung sowie eine individuelle Spielanalyse auf dem Programm. Jeder Teilnehmer erhält zudem ein hochwertiges Ausstattungspaket mit Trikotset, adidas-Ball, Trinkflasche und Sportbeutel. Jetzt exklusiv für Vereinsmitglieder buchbar