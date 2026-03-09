Real Kreuth startet mit drei Punkten – „Ein verdienter Sieg“

Der FC Real Kreuth feierte einen guten Start ins Pflichtspieljahr 2026. – Foto: Michael Zieringer

„Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten in der ersten Halbzeit Pech, dass wir zweimal die Latte getroffen haben“, resümierte Kreuths Coach Michael Zieringer. „Insgesamt ist das Ergebnis in der Höhe verdient, auch wenn es uns Ascholding lange schwer gemacht hat.“

Der FC Real Kreuth ist als einziges Landkreis-Team in der Kreisklasse 2 bereits in die Rückrunde gestartet. Die Königlichen siegten beim SV Ascholding/Thanning mit 4:2 und verringerten damit den Rückstand auf Spitzenreiter TSV Otterfing auf zwei Zähler.

Der Rasen in Ascholding präsentierte sich für die Jahreszeit in einem guten Zustand. „Dennoch war es schwer, schönen Fußball zu spielen“, berichtet Zieringer weiter. Die Kreuther erwischten einen Auftakt nach Maß. Direkt vom Anstoß weg kam der Ball über Torwart Louis Sachau und Tobias Frank zu Lukas Frank, der zum 0:1 einschob. Die Hausherren glichen wenig später aus und gingen nach einer Stunde mit 2:1 in Front.

Doch Kreuth hatte die passende Antwort parat. Nach einem langen Ball der Gäste schob ein Verteidiger der Hausherren den Ball nach einer Unstimmigkeit mit seinem Torhüter ins eigene Netz. Die Kreuther hatten das Spiel immer mehr in der Hand. Nach einem Foul an Marinus Höß verwandelte der eingewechselte Matthias Nadler den fälligen Strafstoß zum 3:2 und sorgte in der Schlussphase mit seinem zweiten Tor zum 4:2-Endstand.

SV Ascholding/Thanning – FC Real Kreuth 2:4 (1:1) Tore:0:1 L. Frank (1.), 1:1 Müller (5.), 2:1 von Jagemann (60.), 2:2 Feger (65./Eigentor), 2:3 Nadler (68.), 2:4 Nadler (81.).