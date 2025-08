Real Kreuth machts deutlich

In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer. Letztlich war es Yannick Müller, der in der 88. Minute für den umjubelten 3:2-Endstand sorgte und den TSV Otterfing damit auf die Siegerstraße brachte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV Weyarn zeitweise das Kommando. Yanik Molitor erzielte in der 69. Minute das 1:2 für die Gäste, nachdem er sich geschickt gegen die Abwehr durchgesetzt hatte. Der TSV Otterfing zeigte jedoch Moral und kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Florian Bacher in der 75. Minute zum verdienten Ausgleich.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. In der 25. Minute brachte Simon Eder den TSV Otterfing mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Christian Wacker den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich (30. Minute).

Der FC Real Kreuth feierte vor 120 Zuschauern einen klaren 3:0-Sieg gegen den SC Rot-Weiss Bad Tölz. Marinus Höß brachte Kreuth in der 37. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Moritz Mack per Foulelfmeter (51.) auf 2:0. Simon Mayr sorgte in der 82. Minute für den Endstand. Trotz mehrfacher Wechsel fand Bad Tölz kein Mittel gegen die stabile Defensive und das effektive Offensivspiel der Gastgeber.