Reaktivierter Regionalligaspieler verstärkt Schonnebeck-Offensive

Vor seiner Pause war Schmidt unter anderem für den FC Kray, Rot-Weiß Oberhausen, die SSVg Velbert sowie den SC Velbert aktiv. In der Oberliga Niederrhein kommt er auf 91 Einsätze, in denen er 40 Tore erzielte und 11 Vorlagen gab. In der Regionalliga West lief er 60-mal auf, erzielte 13 Treffer und bereitete vier weitere vor.



Trainer Dirk Tönnies zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Wir sind sehr froh, dass wir Philipp verpflichten konnten, gerade weil auch andere Vereine noch an ihm dran waren. Für seine 36 Jahre ist er noch topfit. Er hat zwar länger nicht Fußball gespielt, ist aber in einem sehr guten Fitnesszustand. Im Training hat er zudem gezeigt, dass er noch eine enorme Qualität vor dem Tor besitzt. Einen Spielertyp wie ihn hatten wir bislang nicht im Kader. Wir wollten im vorderen Bereich unbedingt noch einen robusten Stürmer und genau das verkörpert er. Deshalb sind wir sehr froh, dass er jetzt bei uns ist.“