Reaktionen zum Nachholspiel: »So brutal es ist...«

Kann seinem Team nach einer super Herbstrunde nur wenig vorwerfen: ClubU23 -Coach Andreas Wolf. – Foto: Imago Images

Das war eine Ansage: Der 1. FC Nürnberg II hat sich mit einer meisterlichen Vorstellung in die Winterpause verabschiedet! Der Club-Nachwuchs präsentierte sich im Grünwalder Stadion äußert kaltschnäuzig und siegte auf Giesings Höhen deutlich mit 3:0. Damit gehen die Franken mit satten sieben Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze ins neue Jahr.



Und die Bayern-Amateure? Dümpeln weiter im Tabellen-Niemandsland der Regionalliga Bayern auf Platz elf vor sich hin. Auf Tabellenführer Nürnberg sind es vor dem abschließenden Nachholspiel am Freitag gegen den SV Wacker Burghausen 22 (!) Punkte Rückstand...

Gestern, 19:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern II 1. FC Nürnberg Nürnberg II 0 3 Abpfiff + Video Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern München II)

"Momentan ist die Gefühlslage so, dass wir vorne viel dafür tun müssen, Torchancen rauszuspielen, die aber nicht nutzen. Umgekehrt ist es so, dass wir hinten Fehler machen, die dann vom Gegner entsprechend ausgenutzt werden. So brutal es ist, das Ergebnis von 0:3 ist absolut korrekt. Allerdings sind wir selber dafür verantwortlich. Weil wie gesagt, wenn wir vorne die Tore machen, gehen wir definitiv in Führung. Beispielsweise durch die Chance von Guido della Rovere, aber das war ja nicht die einzige Chance..."