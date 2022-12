Reaktionen zum Kehraus: »War ein unfassbar cooles Fußballjahr« Die O-Töne aus der Regionalliga Bayern

Das war`s, der Vorhang für das Jahr 2022 ist gefallen! Am Samstag war Kehraus in der Regionalliga Bayern, die sich ab sofort in der Winterpause befindet. Wir haben noch einmal die Reaktionen vom Wochenende für euch eingesammelt: