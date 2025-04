Reaktionen zu den Nachholpartien: »Wenn`s so einfach wäre...«

Mit dem 3:3-Unentschieden nach einem 0:3-Rückstand bewies die SpVgg Bayreuth zwar bemerkenswerte Moral in Illertissen, hat damit aber wohl auch die letzte Mini-Titelchance verspielt. Weg frei, heißt es also in den letzten fünf Partien für Schweinfurt 05. Die Schnüdel haben an der Tabellenspitze komfortable neun Zähler Vorsprung. Das wird reichen für die 05er! In der zweiten Partie des Abends jubelte die DJK Vilzing über das Knacken der 40-Punkte-Marke. Der Klassenerhalt dürfte den Oberpfälzern damit so gut wie sicher sein. Hier sind die Reaktionen zu den beiden Nachholpartien am Dienstagabend:



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Für uns ist das natürlich ein enttäuschendes Ergebnis. Wir haben sehr gut begonnen und verdient geführt, haben es aber nicht geschafft, bis zur Halbzeit den Anschlusstreffer zu verhindern. In der zweiten Hälfte haben wir nur noch passiv verteidigt und es nicht mehr geschafft, für eigene Entlastung zu sorgen. Das ist sehr ärgerlich für uns, weil wir einen hohen Aufwand betrieben haben und leider nur einen Punkt eingefahren haben."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Bei allen drei Gegentoren sehen wir richtig, richtig schlecht aus. Weil wir einfach nicht verteidigen und sauber die Dinger klären, was unsere große Stärke in der Vorrunde war. Zweite Halbzeit muss ich dann sagen: Kompliment an die Truppe! Es haben schon viele gesagt, fangt halt mal mit der zweiten Halbzeit an. Wenn`s so einfach wäre...Wir haben wieder Comeback-Qualitäten gezeigt und ich würde mich einfach freuen, wenn wir das mal von der ersten Minute an zeigen und bis zur 90. Minute durchziehen. Und nicht immer so ein Auf und Ab."







Josef Eibl (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Das war aberwitzig, um es in einem Wort zusammen zu fassen. Wir haben heute sämtlichen Widerständen getrotzt und hochverdient 1:0 gewonnen. Wir haben jetzt 40 Punkte und sind einfach überglücklich."



Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach)

"Eine verdiente Niederlage! Wir waren heute in ein paar Punkten nicht da, wo wir sein müssten, um hier zu gewinnen oder etwas mitzunehmen. Deshalb Gratulation an Vilzing. Die Niederlage heute tut echt weh, wir haben nur drei Tage Zeit, um uns aufzurichten. Aber, wir werden uns schütteln und am Samstag in Illertissen wieder ein anderes Gesicht auf den Platz bringen."