Reaktionen und ein souveräner Spitzenreiter in der Kreisliga B1 Hagen

Dahler starteten motiviert in die vorherige Kreisliga A Saison mit einem 3:2 Sieg gegen Polonia Hagen – Foto: Giuseppe Chiaramonte

Die Kreisliga B1 Hagen geht langsam in die entscheidende Phase und auch am 23. Spieltag wurde deutlich, wohin die Reise für viele Teams geht. Vor allem an der Spitze setzt sich ein Trend fort, während im Mittelfeld und Tabellenkeller jeder Punkt zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Ganz vorne marschiert der SC Wengern weiter unbeirrt. Der Auswärtssieg in Dahl war bereits ein Statement, und auch danach bleibt die Mannschaft das Maß aller Dinge. Mit großer Konstanz und der nötigen Reife in engen Spielen baut Wengern seine Spitzenposition weiter aus. Es wirkt derzeit so, als hätte das Team genau zum richtigen Zeitpunkt der Saison seine beste Form gefunden.

Im oberen Mittelfeld setzt sich ein interessantes Bild fort. Concordia Hagen meldet sich mit einem deutlichen Sieg gegen SV Fortuna Hagen zurück und festigt seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe. Gleichzeitig zeigt Hellas/Makedonikos Hagen II erneut seine Offensivstärke und bleibt ein unangenehmer Gegner für jede Mannschaft. Polonia Hagen II meldet sich dennoch auch zu Wort und mischt im Mittelfeld noch ordentlich auf Hier geht es weniger um Aufstiegsträume, sondern vielmehr um Stabilität, Konstanz und das Festigen einer starken Saison.

Dahinter bleibt das Verfolgerfeld in Lauerstellung. TSV Fichte Hagen II erfüllt seine Pflicht und bleibt stabil auf Rang zwei, während der TSV Dahl eindrucksvoll auf die Niederlage im Topspiel reagiert. Der klare Auswärtssieg in Boelerheide zeigt, dass Dahl weiterhin eine der formstärksten Mannschaften der Liga ist und sich nicht abschütteln lässt. Auch wenn der Abstand nach oben vorhanden ist, bleibt das Rennen zumindest theoretisch offen, sollte sich Wengern einmal eine Schwächephase erlauben.

Das Mittelfeld selbst bleibt extrem eng. Teams wie SC Zurstraße, SW Breckerfeld und der SV Hohenlimburg punkten unterschiedlich, aber keiner kann sich entscheidend absetzen. Jeder Sieg bringt einen sofort nach oben, jede Niederlage lässt einen wieder abrutschen. Genau diese Dynamik macht die Liga in diesem Bereich so spannend.

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu. Al Seddiq Hagen, Hasper SV, Hagen 1911 III und Boelerheide stehen unter Druck, während einzelne Achtungserfolge zeigen, dass noch Leben im Abstiegskampf steckt. Jeder Punkt kann hier am Ende entscheidend sein.

Der Schlüsselspieltag zuvor: Wengern setzt das Ausrufezeichen

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Ein Spieltag zuvor stand ganz im Zeichen des Topspiels zwischen TSV Dahl und SC Wengern. Beide Teams gingen in starker Form in die Partie, doch am Ende setzte sich Wengern auswärts durch und unterstrich eindrucksvoll seine Ambitionen.

Dieser Sieg war mehr als nur ein Dreier. Es war ein klares Signal im Titelrennen. Wengern zeigte, dass man nicht nur konstant punktet, sondern auch die direkten Duelle für sich entscheiden kann. Gerade mit Blick auf die kommende Crunch Time der Saison war das ein enormer Vorteil.

Für Dahl war es ein Rückschlag, aber keiner, der Spuren hinterlassen hat. Die direkte Reaktion am darauffolgenden Spieltag mit einem deutlichen Sieg zeigt, dass die Mannschaft gefestigt ist und weiterhin an sich glaubt.

Auch auf den anderen Plätzen gab es bemerkenswerte Ergebnisse. Polonia Hagen II feierte einen klaren Sieg gegen Concordia und setzte damit ein Ausrufezeichen im Mittelfeld. Fichte Hagen II überzeugte in einem torreichen Spiel und bestätigte seine Rolle als erster Verfolger. Zudem sammelten Teams aus der unteren Tabellenhälfte wichtige Punkte, die den Abstiegskampf weiter anheizen.

Viel Bewegung hinter einem stabilen Primus

Während der SC Wengern aktuell den Ton angibt und sich Schritt für Schritt absetzt, bleibt es dahinter spannend. Fichte und Dahl halten den Druck hoch, auch wenn sie auf Patzer des Spitzenreiters angewiesen sind.

Das Mittelfeld lebt von seiner Ausgeglichenheit, während im Tabellenkeller jeder Spieltag neue Wendungen bringen kann. Die Liga ist in der Breite unglaublich eng, auch wenn an der Spitze derzeit vieles auf einen Durchmarsch hinausläuft.

Noch ist nichts endgültig entschieden. Aber die Richtung ist klar erkennbar.