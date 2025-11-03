Reaktionen aus der Regionalliga: »Wir laufen auf der letzten Rille«

Rund um den Allerheiligen-Feiertag ging der 16. Spieltag in der Regionalliga Bayern über die Bühne. Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch:

Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II) "Ich denke, ein verdienten Sieg für uns. Es war ein Geduldsspiel. In der zweiten Halbzeit haben wir die Tore gemacht und gehen letztlich als verdienter Sieger vom Platz." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth) "Ein verdienter Sieg für den Club. Wir haben nach der Pause zehn Minuten gepennt, haben nicht die nötige Intensität auf den Platz gebracht. Das hat uns dann das Genick gebrochen. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, wir laufen auf der letzten Rille. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Mannschaften holen."

Nicht nur die 0:2-Niederlage gegen die Kickers sorgte für schlechte Stimmung im Unterhachinger Sportpark. Der im Raum stehende Stadionverkauf an den FC Bayern sorgt für Unmut. – Foto: Sven Leifer

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Die Ruhe, die Klarheit, die Überzeugung hat uns so ein wenig vorm Tor gefehlt. Eigentlich ein gutes Spiel von uns, aber Fußball ist Ergebnissport. Und das ist uns leider nicht gelungen."Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Ein brutaler Abnutzungskampf. Wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen, vor der Pause haben wir aber schon gelitten, da war Haching schon dominant und hat uns laufen lassen. Im zweiten Durchgang haben wir ein wenig umgestellt, nach dem zweiten Tor haben wir dann abgeriegelt. Insgesamt ein hart erkämpfter Erfolg."

Die Bayern-Fans in Eichstätt ließen in Anlehnung an die Wiederwahl von Präsident Herbert Hainer weißen Rauch aufsteigen. Genutzt hat das der Truppe von Holger Seitz freilich wenig, die Amateure unterlagen deutlich mit 0:3. – Foto: Johannes Traub

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II) "Eichstätt hat absolut verdient gewonnen. Die Tür, die wir ihnen für Torchancen geöffnet haben, haben sie ausgenutzt. Wir waren nicht so entschlossen, nicht so clever wie die Eichstätter."

Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)"Ein verdienter Sieg, weil wir die Bedingungen angenommen haben. Natürlich tut uns das 1:0 nach zehn Minuten schon richtig gut. Ein richtig starkes, intensives Spiel. Die Jungs haben gut gearbeitet."

Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach) "Ein hochverdienter Sieg für uns. Das Einzige, was ich meinen Jungs vorwerfen kann, ist die Chancenverwertung. Die erste Halbzeit war top, top, top. Das ist der TSV Buchbach, den wir aus dem letzten Jahr kennen. Der Sieg war immens wichtig für uns, wir haben den Bock umgestoßen, wie es so schön auf Deutsch heißt."

Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)"Eine verdiente Niederlage für uns. Nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Benjamin Baier habe ich eine Verunsicherung gespürt, da hat keiner Verantwortung übernehmen können oder wollen. Die erste Halbzeit war sehr, sehr fad. Wir sind glücklich mit 0:0 in die Pause gegangen, Die zweite Halbzeit sah etwas besser aus, aber unsere allgemeine Schläfrigkeit hat Buchbach gut ausgenutzt."

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen) "Wenn man vor allem die zweite Halbzeit betrachtet, geht der Sieg für Ansbach in Ordnung. Im ersten Durchgang hatten beide Mannschaften ihre Gelegenheiten. Wir haben es nicht geschafft, aus unseren Chancen mehr Zählbares zu machen. Außerdem haben wir es versäumt, unsere Box klar zu verteidigen und haben vor allem gegen den zweiten Ball nicht konsequent genug gearbeitet. Da haben wir den Gastgebern zu viele Anteile überlassen. Im zweiten Durchgang sind wir mit der klaren Marschroute gestartet, nach vorne zu spielen, um möglichst die Partie noch auf unsere Seite zu ziehen. Der Elfmeter kurz nach Wiederanpfiff war dann der Knackpunkt. Nach dem 3:1 war das Spiel dann eigentlich gegessen."

Horst Diller (Trainer SpVgg Ansbach)"Wir haben zwei Mannschaften auf hohem Niveau gesehen. Unsere Arbeit im Mittelfeld war überragend, wir haben nie die Übersicht verloren. Und von den Chancen her ist der Sieg auch verdient."



"Das Positive ist, dass wir wieder zu Null gespielt und keine Großchance über 90 Minuten zugelassen haben. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir spielerisch klar dominierend. Oft ist in solchen Partien das erste Tor der Dosenöffner, aber das haben wir leider nicht geschafft." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"Wir waren mit der ersten halben Stunde überhaupt nicht zufrieden. Anschließend haben wir uns gefangen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann deutlich weniger zugelassen. Wir nehmen den Punkt gerne mit und bleiben in einer positiven Phase."



"In dieser Englischen Wochen haben sich die Spieler am Limit bewegt. Wir wussten, dass wir gegen einen zweikampfstarken Gegner viel investieren müssen. Wir sind dann völlig verdient frühzeitig in Führung gegangen und haben`s dann versäumt, das 3:0 zu machen."



"Wir haben richtig gut verteidigt, aber wir haben es nicht geschafft, selber gefährlich vors Tor zu kommen. Hört sich nach einem 0:2 doof an, aber eigentlich war das so ein typisches Unentschieden-Spiel. Weil ich glaube, dass wir es nicht verdient haben, mit einer 0:2-Niederlage nach Hause zu fahren."



"Wir sind am Ende der glückliche, aber auch verdiente Sieger. Von beiden Mannschaften ein sehr, sehr intensiv geführtes Spiel. Wir hatten nach unserem Tor noch ein, zwei richtig gute Möglichkeiten, hätten aber auch den Ausgleich noch fressen können. Wir sind froh über die drei Punkte." Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Bis zum 1:0 waren wir die klar dominante Mannschaft, hatten das Spiel im Griff. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir so gut wie nichts zugelassen. Durch einen individuellen Fehler kassieren wir dann das 1:0. Ich würde nicht sagen, dass wir dann auseinandergebrochen sind, das wäre etwas zu hoch gegriffen, aber da schleichen sich einfach Muster ein, die wir so nicht wollen. Am Ende denke ich, wäre ein 1:1 gerecht gewesen."