Reaktionen aus der Regionalliga: »Unfassbar stolz auf meine Jungs«

Sven Bender (Trainer SpVgg Unterhaching): "In der ersten Halbzeit habe ich eine sehr reife Leistung von meiner Mannschaft gesehen, es waren womöglich sogar die besten 45 Minuten der gesamten Saison. In der zweiten Halbzeit war es ein etwas offeneres Spiel durch die Wechsel in der Verteidigung und den Anschlusstreffer. Wir mussten uns brutal wehren um die drei Punkte mitzunehmen.“

Lukas Kling (Trainer SpVgg Bayreuth): "Ich bin unfassbar stolz auf meine Jungs, das können sie auch auf sich selbst sein. Besonders der Wille in der ersten Halbzeit hat mir gut gefallen, da haben wir uns mit dem Tor belohnt. Wir sind verdient mit einer Führung in die Pause gegangen. In der zweiten Hälfte war uns klar, dass ein Einbruch kommen wird. Wir konnten aber dennoch Nadelstiche setzen, wie man beim 1:2 gesehen hat. Wir kriegen dann sehr unglücklich nach einer Standardsituation den Ausgleich. Noch einmal: Ich bin stolz darauf, was die Jungs abgeliefert haben. Deswegen sind wir mit dem Punkt auch happy."

Holger Seitz (Trainer FC Bayern München II): "Ich glaube, dass wir das Spiel hätten gewinnen müssen. In der Gegenüberstellung unserer glasklaren Torchancen mit den Möglichkeiten von Bayreuth sind wir deutlich in der Überzahl. Das war zum einen unser Manko. Dass wir viel dafür getan haben, uns Chancen herauszuspielen, hat mir gut gefallen. Zum anderen tun mir aber die individuellen Fehler weh, bei denen wir dem Gegner aus dem Nichts hundertprozentige Chancen ermöglichen. Das war beim Gegentreffer zum 0:1 der Fall. Wie die Jungs sich dann gezeigt haben, wie sie auch nach dem 1:2 ein gutes Positionsspiel aufgezogen haben, das war gut."

Marc Reitmeier (Trainer FC Würzburger Kickers): "Herzlichen Glückwunsch zum Derby-Erfolg. Es war eine interessante Atmosphäre unter Flutlicht. Es war in der ersten Halbzeit ein umkämpftes Spiel. Das 0:0 war gerechtfertigt, es gab auf beiden Seiten einige Chancen. Zur Pause haben wir dann umgestellt. Wir hatten die Räume schlecht genutzt und wenig Torgefahr ausgestrahlt. Ein abgefälschter Schuss hat dann das Spiel entschieden. Unter dem Strich haben wir verdient verloren. Es waren viele Phasen drin, die mir nicht gefallen haben."

Claudiu Bozesan (Trainer TSV Aubstadt): "Es war das erwartet schwere Spiel vor einer schönen Kulisse unter Flutlicht. Meiner Mannschaft muss ich ein Kompliment machen. Wir waren über 90 Minuten sehr konzentriert. In der ersten Halbzeit hatten wir schon zwei sehr gute Chancen. Aber wir mussten diszipliniert spielen. Wir haben hier viele Standards gegen uns super verteidigt. Nach der Pause haben weiter gefightet. Mit einigen Chancen können wir eigentlich den Sack zumachen. Dann hätten wir nicht bis zum Schluss kämpfen müssen. Es war ein verdienter Sieg für uns."

Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg): "Wöchentlich grüßt bei uns das Murmeltier. Es war von der ersten Sekunde an ein brutal intensives Spiel. Wir wussten, dass es hier zur Sache gehen würde. Wir sind aber gut ins Spiel gekommen, haben die Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, nutzen diese aber wieder nicht. Dann bekommen wir wie vor einer Woche wieder ein vermeidbares Gegentor. Die frühe Rote Karte für Buchbach war nicht gut für uns. Es war erneut eine bittere Niederlage."

Albano Gashi (Kapitän TSV Buchbach): "Es war ein absoluter Mentalitätssieg. Jeder ist bis zum Ende für jeden gelaufen, jeder hat unglaublich viele Meter gemacht. Am Ende hätten wir die Partie sogar noch höher gewinnen müssen. Wir haben eine unglaubliche Qualität im Kader, die sich in diesem Spiel wieder gezeigt hat."











Aytac Sulu (Trainer SV Viktoria Aschaffenburg): "Die erste Halbzeit war die schlechteste, seit ich hier bin. Vor allem die Intensität und Sachen, die eigentlich einfach zu machen sind, haben nicht gepasst und mit einem 0:2-Halbzeitrückstand wurde es natürlich schwierig. Wir sind aber dann sehr gut aus der Kabine gekommen, haben das Spiel auf unsere Seite gezogen, phasenweise guten Fußball gezeigt. Letztlich konnten wir uns dafür aber nicht belohnen, auch wenn die Möglichkeiten da waren."





Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): "Ein verdienter Sieg! Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, in der wir einer guten Aktion durch einen berechtigten Elfmeter früh in Führung gehen konnten. Auch im Anschluss waren wir gut in den Zweikämpfen und im Umschaltspiel. Uns ist in den ersten 45 Minuten viel von dem gelungen, das wir uns vorgenommen hatten. Nach der Halbzeit hatten wir 10, 15 schwierige Minuten zu überstehen. Mit dem einen oder anderen Wechsel konnten wir den Rhythmus des Gegners brechen und auch wieder gefährlich Konter fahren."











Markus Feulner (Trainer FC Augsburg II): "Wir sind in der ersten Halbzeit verdient in Führung gegangen und hatten auch die Möglichkeit, einen weiteren Treffer nachzulegen. In der zweiten Hälfte war das Spiel dann sehr umkämpft. Es gab viele Zweikämpfe und auch viele Fouls. Aus den Umschaltsituationen hätten wir mehr machen müssen. Das müssen wir uns vorwerfen. Aber wir nehmen den Punkt so mit." Thorsten Kirschbaum (Trainer DJK Vilzing): "Es war das erwartet harte Duell. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten aber nicht die zwingenden Aktionen. In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hatten noch die Möglichkeit zum Lucky Punch. Doch das Ergebnis geht so in Ordnung."







Redebedarf gab es beim SV Wacker Burghausen nach der Auswärtspleite beim VfB Eichstätt – Foto: mb.presse / Butzhammer













Dominik Betz (Trainer VfB Eichstätt): "Die erste Halbzeit haben wir verschlafen. Die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, haben wir nicht gemacht und prompt ein Gegentor kassiert. In der zweiten Halbzeit sind wir dann ganz gut hinten herausgekommen. Ich denke, am Ende ist das Ergebnis verdient." Lars Bender (Trainer SV Wacker Burghausen): "Wir haben zwei Tore aus Standards gesehen. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht gut abgesichert. Damit ist das Spiel auch schon gut beschrieben. Wir haben es nicht geschafft, gute Chancen herauszuarbeiten und deshalb auch keine Tore mehr erzielt."













Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): "Aufgrund der zweiten Halbzeit sind wir schon ein wenig enttäuscht, dass wir das Spiel nicht auf unsere Seite ziehen konnten. Auf der anderen Seite haben wir nach den ersten 20 Minuten Glück, dass es nicht schon 2:0 oder 3:0 für den Gegner steht. Nach dem 0:1 haben die Jungs gemerkt, dass etwas drin ist, wenn sie aggressiv und mutig sind. Dadurch sind wir besser ins Spiel gekommen. Nach der Roten Karte für Fürth waren wir die dominante Mannschaft, mussten in Überzahl aber auch auf die Fürther Konter aufpassen. Da waren wir in der einen oder anderen Situation zu naiv. Alles in allem haben wir verdient den Ausgleichstreffer erzielt, danach aber noch einige Chancen vergeben. Es ist auch bezeichnend, wie das 1:1 fällt - durch eine unglückliche Klärungsaktion. Das beschreibt aktuell unsere Lage, denn wir schlagen aus unseren größten Chancen kein Kapital. Deshalb müssen wir mit einem Punkt zufrieden sein. Wir werden das Spiel einordnen, wir werden es analysieren und gestärkt in die nächste Partie gehen." Roberto Hilbert (Trainer SpVgg Greuther Fürth II): "Für uns ist es ganz klar ein gewonnener Punkt. Sicherlich hätten wir mit der einen oder anderen Torchance das Spiel auch gewinnen können. Aber ich bin unfassbar stolz auf meine Jungs auf dem Platz und vor allen auf der Bank, die ja 95 Minuten Gas gegeben haben, alle zusammen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine Mannschaft ist. Die Jungs haben Mentalität gezeigt und zusammengehalten. Das macht diesen Punktgewinn umso wertvoller für uns."





