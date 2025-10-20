Reaktionen aus der Regionalliga: Und dann hat es »klick« gemacht

Der TSV Schwaben Augsburg kann doch noch gewinnen - das ist die Message des 14. Spieltags. Wir haben für euch wieder die Reaktionen zu den Partien eingesammelt.

Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II) "Am Ende des Tages glaube ich, dass Würzburg cleverer und effektiver war. Wir müssen zielstrebiger werden. Aktuell betreiben wir sehr viel Aufwand, aber es kommt nichts rum dabei."

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wenn man was bemängeln will, dann vielleicht das Gegentor. Insgesamt aber ein runder Aufritt von uns und ein verdienter Heimerfolg."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth) "Ich bin einfach unfassbar stolz auf die Truppe. Nach der ganzen Scheiße, sorry für die Ausdrucksweise, die auf uns eingeprasselt ist, nun zwei solche Auftritte abzureißen. Das zeigt, dass die Mannschaft lebt."

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Wir haben von uns zwei komplett verschiedene Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir uns total schwer getan und haben zu langsam gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht mit mehr Dynamik gezeigt. Am Ende geht die Punkteteilung völlig in Ordnung."

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II) "Ich denke, am Ende war`s ein verdienter Sieg. Freut mich, weil wir in Aubstadt nicht so oft gewinnen konnten in den letzten Jahren. Der Sieg ist sehr hoch einzustufen."

Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)"Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt und hatten alles im Griff. In der zweiten Halbzeit war`s dann mit zwei Mann weniger schwierig, was zu holen. Zum Schluss denke ich, geht der Sieg des FC Bayern in Ordnung."

Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen) "Wir haben über 90 Minuten schon einen verdienten Wacker-Sieg gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass Wacker einen sehr guten Tag erwischt hatte und sehr flüssig gespielt hat. Wir hingegen hatten nicht unseren besten Tag."

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Vor allem in der ersten halben Stunde haben wir eine klasse Leistung gezeigt, konnten uns aber da noch nicht mit einem Treffer belohnen. Das Tor haben wir dann in Folge einer Standardsituation erzielt. Es war das erste Tor in dieser Saison nach einer Ecke – dementsprechend sind wir auch glücklich darüber. Mit dieser Aktion konnten wir das Match öffnen. Wir haben dann auch mit dem 2:0 nachgelegt und den Sack zugemacht. Uns ist es gelungen, geduldig zu bleiben, denn gerade in solchen Spielen, in denen es lange 0:0 steht, ist das schwer. Das haben wir geschafft und daher sind wir sehr zufrieden."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Wir haben ein intensives Kampfspiel gesehen. Mit der ersten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein. Wir haben es in der Phase verpasst, deutlicher vorzulegen. Was wir uns in der zweiten Halbzeit vorwerfen lassen müssen: Wir haben in Ballbesitz nicht mehr so konsequent und fokussiert durchgezogen. Und weil wir das zweite Tor nicht gemacht haben, wurde es eben in der Schlussphase hitzig. An der Stelle aber ein Kompliment an meine Mannschaft, wie wir es zu zehnt zu Ende verteidigt haben. Wir wollten den Heimsieg unbedingt."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Wir wussten, dass es heute eine Mentalitätsgeschichte werden würde. Deshalb war die Partie auch relativ chancenarm. Umso bitterer ist es, dass wir dann dem Gegner das 1:0 schenken zu einem total ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit. Nichtsdestotrotz haben wir in der zweiten Halbzeit versucht, Druck nach vorne auszuüben. Allerdings waren wir heute in den entscheidenden Szenen in und um die Box zu ungenau. Es wäre ein typisches 0:0-Spiel gewesen, weil es nicht schön war. So müssen wir leider Vilzing gratulieren. Sie haben ein Tor mehr gemacht und damit auch verdient gewonnen."

Lob vom NLZ-Boss Michael Wiesinger (re.): Der Nürnberger Nachuchs legte gegen Aschaffenburg einen tollen Auftritt hin. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Von Anfang an waren wir die dominante Mannschaft und haben uns einige Chancen herausgespielt. Wir haben auch in der Höhe mehr als verdient gewonnen."



Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Nürnberg war uns in allen Belangen überlegen. Sie hatten die bessere Idee, die höhere Intensität und auch den größeren Willen, das Spiel zu gewinnen. Man muss den Hut davor ziehen, wie das die junge Nürnberger Mannschaft gemacht hat."



Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach)

"Wir als Verein und Mannschaft definieren uns über bestimmte Grundtugenden, die wir im Fußball brauchen. Die hatten wir speziell in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz. Wir müssen das jetzt sacken lassen, das geht so einfach nicht und werden uns dann hoffentlich nächste Woche mit einem komplett anderen Gesicht präsentieren."

Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Ich habe immer gesagt, es muss nur der Moment kommen, in dem es klick macht. Und heute war`s endlich soweit. Mich freut`s einfach, dass die Jungs mal wieder dieses positive Erlebnis eines Siegs fühlen. Das hat sich die Mannschaft heute, aber auch aufgrund der letzten Wochen mehr als verdient."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Am Ende fällt die Niederlage zu hoch aus. Aber wir sind selbst schuld, wir hätten ein Tor machen und ins Spiel zurückfinden müssen. Die Gelegenheit haben wir liegenlassen."



Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Das war nach den letzten Wochen Balsam auf unsere Seelen. Am Ende ist der Sieg vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen, aber wir hatten einfach auch das nötige Glück. Das hatten wir uns über die gesamte Spieldauer auch erarbeitet, denn die Jungs haben heute eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Körpersprache an den Tag gelegt."