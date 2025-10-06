Reaktionen aus der Regionalliga: »Tut unheimlich weh«

Der 12. Spieltag in der Regionalliga Bayern liegt hinter uns. Hier gibt`s wieder die Reaktionen zu den Partien:

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers) "Der Zeitpunkt des 1:0 hat uns in die Karten gespielt mit der letzten Aktion vor der Halbzeitpause. Kompliment an die Mannschaft, es war kämpferische eine gute Leistung. Wir haben wenig zugelassen. Nichtsdestotrotz ist auch klar, dass wir in der ein oder anderen Phase einfach besser spielen wollen oder müssen. Wir mussten aber auch die Platzverhältnisse annehmen, das haben wir getan und auch verdient mit 1:0 gewonnen." Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen) "Insgesamt fühlt es sich ein wenig ungerecht an. Aber wenn ich in der Analyse nochmal drauf schaue, dann wird das schon so in Ordnung gehen."

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Am Ende ein verdienter Sieg für uns. Wir haben über weite Strecken das Spiel dominiert. Das Ergebnis geht auch in der Höhe absolut in Ordnung."Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)"Maximal enttäuschend, weil wir einfach im Kollektiv nicht das hinbekommen haben, was wir uns vorgenommen hatten. Uns hat auch der Mut gefehlt, warum auch immer. Ich hab` nicht viele Worte ehrlich gesagt, weil ich über die Gesamtleistung sehr enttäuscht bin."

Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt) "Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert, wir haben kaum Torchancen zugelassen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, hatten sehr viele Chancen, es hat nur das Tor gefehlt. Deshalb sind wir schon enttäuscht, dass es nicht zum Sieg gereicht hat." Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg) "Wir wollten hier als Mannschaft bestehen, und das haben wir geschafft. Es war nicht schön, aber hier ist es immer schwierig."

Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg) "Schade, dass wir uns für den Aufwand nicht belohnen konnten. Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit in unsere Richtung gekippt ist. Von der Leistung her kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, letztlich stehen wir aber mit leeren Händen da und das tut unheimlich weh."

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Wir haben sicherlich keine gute Leistung gezeigt. Nach der Halbzeit war das sehr, sehr träge, ohne Intensität, fast schon schläfrig. Aber wir haben`s trotzdem auf unsere Seite gezogen und nehmen die Punkte mit. Das ist auch ein wichtiger Schritt, auch wenn`s kein guter Auftritt von uns war."



Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach)

"Die letzten 20 Minuten müssen wir froh sein, dass wir es nicht noch verlieren. Sie hatten die Riesenchance und waren auch dominanter als wir, waren bissiger und hatten mehr Kräfte."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

"Die Reaktion meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit war absolut top. Wir haben den Kampf angenommen. Wir haben Mentalität gezeigt und waren dem Sieg gefühlt näher. Es ist ok, dass wir unentschieden gespielt haben, unterm Strich hätten wir aber den Sieg verdient gehabt."

Knapp durchgesetzt haben sich die Club-Youngsters gegen Eichstätt. – Foto: Wolfgang Zink



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"In der ersten Hälfte war das Spiel ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel schon im Griff und haben uns immer wieder Chancen herausgespielt. Am Ende haben wir verdient gewonnen." Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Ich denke, das Spiel haben wir verloren, weil wir vorne nicht effektiv genug waren. Trotzdem ein Riesenkompliment an die Mannschaft für die Leistung. Dass wir dieser richtig, richtig guten Mannschaft des 1. FC Nürnberg mehr als das Wasser reichen konnten, da bin ich stolz auf die Jungs."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und auch verdient gewonnen. Was für uns vorwerfen lassen müssen: Wenn wir das 2:0 oder 3:0 nachgelegt hätten, wäre es früher entschieden gewesen." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Unterm Strich natürlich zu wenig, was wir mit nach Hause nehmen. Vom Einsatz und Willen her kann man den Jungs nichts vorwerfen. Aber Fakt ist auch, dass wir ein Standardtor bekommen und wir bei unseren zahlreichen Standardsituationen es nicht schaffen, den Ball über die Linie zu drücken."

Umkämpftes Dull in der Rosenau - und am Ende ein 1:1 zwischen dem FC Augsburg II und Hankofen. – Foto: Imago Images



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Ein umkämpftes Unentschieden. Nach einer schlampigen und fahrigen ersten Halbzeit mussten wir uns ins Spiel zurückkämpfen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Ich glaube, es war nicht unverdient, dass wir mit der 1:0-Führung in die Kabine gegangen sind. Leider haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft, die Intensität gegen den Ball so hoch zu halten wie in der ersten Halbzeit."



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Mit der einzigen Torchance der Gäste mussten wir kurz vor der Pause das 1:1 hinnehmen. Wir haben dann in der Halbzeit nochmal was umgestellt. Wir waren dann sehr griffig in der zweiten Hälfte. Dritter Sieg in Folge, wir sind sehr zufrieden."