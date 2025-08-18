Reaktionen aus der Regionalliga: »Es ist schwer zu akzeptieren...«

Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg) "Es ist schwer zu akzeptieren, dass wir mit leeren Händen dastehen. Weil ich glaube, dass wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren." Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg) "Wir hatten Glück, dass die erste Standardsituation nicht in unserem Tor gelandet ist. Das hat so ein wenig die erste Halbzeit von unser widergespiegelt: Wir waren nicht griffig genug. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht."

Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing) "Da war mehr drin gegen eine ambitionierte Mannschaft. Was wir uns vorwerfen lassen müssen: Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so unser bestes Spiel hinbekommen haben wie noch in der ersten Halbzeit."

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Ich bin zufrieden mit dem Gesicht, das die Mannschaft gezeigt hat. Nach Rückstand das Ding zu drehen, das war ganz klar unsere Marschroute. Wir müssen ehrlich sein: Wir hatten einen Torwart heute, der uns zwei-, dreimal im Spiel gehalten hat."

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II) "Das war ein starker Gegner, der am Ende auch verdient gewonnen hat. Warum? Weil sie die Möglichkeiten, die wir ihnen geboten haben, eiskalt ausgenutzt haben."

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Die Jungs wollten intensiv Fußball spielen und haben richtig Bock auf dieses Spiel gehabt. Es war ein besonderes Spiel, viele Fans waren hier, die Unterstützung war toll. Für den Moment ist das schön, jeder weiß, dass der Umbruch extrem war. Und der ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Wir müssen uns nach so einem Abstieg sammeln und neu starten. Deshalb tut das den Jungs, aber auch dem ganzen Verein einfach gut. Mit vier Siegen zu starten war sicher nicht selbstverständlich."

Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)"Das Tor war gefühlt zugenagelt. Sehr bitter und enttäuschend, weil wir aus meiner Sicht die klar bessere Mannschaft waren. In der Liga musst du halt eiskalt vorm Tor sein. Das werden wir lernen, und dann werden wir auch erfolgreich sein."Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)"Es gibt solche Spiele. Da musst du sowas über die Mentalität, den Kampfgeist ziehen. Ehrlich gesagt, ist es mir heute mal lieber, dass wir nicht so gut mit Ball waren, aber dafür das Spiel gewonnen haben."



Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Was ich nicht ganz so gut fand von uns in der ersten Halbzeit: Wir haben uns ein bissl auf das Spiel eingelassen, alles wegzudreschen. Wir gehen dieses Mal in Führung, bringen`s dann über die Zeit und konnten in der zweiten Halbzeit noch eins drauflegen."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Wir sind sehr enttäuscht, weil ich finde, dass wir eine gute Auswärtspartie gemacht haben. Wir waren über 90 Minuten aktiv, haben versucht, Bayreuth unter Druck zu setzen. Leider treffen wir aktuell, wenn es Richtung letztes Drittel geht, oft die falschen Entscheidungen." Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)"Was ich nicht ganz so gut fand von uns in der ersten Halbzeit: Wir haben uns ein bissl auf das Spiel eingelassen, alles wegzudreschen. Wir gehen dieses Mal in Führung, bringen`s dann über die Zeit und konnten in der zweiten Halbzeit noch eins drauflegen."Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)"Wir sind sehr enttäuscht, weil ich finde, dass wir eine gute Auswärtspartie gemacht haben. Wir waren über 90 Minuten aktiv, haben versucht, Bayreuth unter Druck zu setzen. Leider treffen wir aktuell, wenn es Richtung letztes Drittel geht, oft die falschen Entscheidungen."

Hart erkämpfter 1:0-Heimsieg für die Kickers gegen Aufsteiger Eichstätt. – Foto: Frank Scheuring



Jannik Feidel (Co-Trainer Würzburger Kickers)

"Wir haben es über die 90 Minuten nicht ganz geschafft, das umzusetzen, was wir uns vorgestellt hatten. Wir wollten in der zweiten Halbzeit das Spiel schnell totmachen, aber dazu haben uns die klaren Torchancen gefehlt."



Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Natürlich braucht man in Würzburg Glück, das hatten wir auch ein paarmal. Zum Schluss haben wir die Überzahl nicht gut ausgespielt und müssen deshalb leider den Würzburgern gratulieren."



Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach)

"Extrem bitter für uns. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. In so einer Siuation, so eine Leistung abzuliefern, ist nicht selbstverständlich. Wir waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft, hätte uns einen Sieg verdient gehabt. Auf der Leistung können wir heute aufbauen, und wenn wir so weitermachen, werden wir bald den ersten Dreier holen."



Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Die ersten 20 Minuten haben wir sehr gut gespielt, dann haben wir aufgehört Fußball zu spielen. Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, haben die Ansbacher zu Chancen eingeladen. Zum Schluss nehmen wir den Punkt so mit."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"In der zweiten Halbzeit müssen wir Augsburg eigentlich schon früher bestrafen, wir hatten mehr als genug Chancen. Im Gegenzug können sie uns killen, weil wir einmal nicht sauber spielen. Klar, am Ende machen wir etwas glücklich quasi mit dem Schlusspfiff das 2:1. Aber ich denke, den Sieg haben wir uns mehr als verdient."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Nürnberg hat zuhause Druck gemacht, das war zu erwarten. Wir hatten beim Stand von 1:1 zwei, drei Riesenmöglichkeiten, um in Führung zu gegen und den Sack zuzumachen. Und so fangen wir uns in der Nachspielzeit noch ein unglückliches Tor. Am Ende wäre ein 1:1 gerecht gewesen."