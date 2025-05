Reaktionen aus der Regionalliga: »Ein trauriger Tag«

Sebastian Neumann (Interimstrainer Würzburger Kickers)"Wir sind sehr enttäuscht. Zum wiederholten Mal kriegen wir den Ausgleich in der letzten Minute. Ein gerechtes Unentschieden am Ende."

Der Sieg der Bamberger in Augsburg - er könnte am Ende wertlos gewesen sein. – Foto: Imago Images

Tobias Strobl (Cheftrainer FC Augsburg II)"Schade. Erste Halbzeit war schon so ein wenig erschreckend, mit welcher Last wir Fußball gespielt haben. Was ich nicht so ganz verstanden habe. Der Gegner hat sich mit einer kämpferischen Leistung die drei Punkte verdient."

Jan Gernlein (Cheftrainer FC Eintracht Bamberg)

"In so einer Situation, in der du ein Endspiel hast und gewinnen musst, ist es nicht selbstverständlich, dass die Jungs so marschieren können."