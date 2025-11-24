Reaktionen aus der Regionalliga: »Ein toter Auftritt«

Der Frühwinter hat dem 19. Spieltag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztlich konnten nur vier Partien ausgetragen werden. Hier gibt`s wieder die Reaktionen dazu:



Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)

"Wir haben von Anfang an sehr viel Dominanz ausgestrahlt und sind zur richtigen Zeit in Führung gegangen. Über 90 Minuten eine sehr souveräne, konzentrierte Leistung. Schön, dass wir heute zu Null spielen konnten dank unseres Torhüters, der einen Elfmeter halten konnte. Wir sind sehr zufrieden."

"Wir wussten um die Qualität von Illertissen, haben es relativ gut wegverteidigt. Wir waren bei einer Umschaltaktion dann unaufmerksam und werden sauber ausgekontert. Normalerweise gehst du dann mit 0:1 in die Halbzeit, aber dann gibt`s noch nen fragwürdigen Elfmeter - 0:2. In der zweiten Halbzeit war`s dann ein toter Auftritt von meiner Mannschaft: Kein Glaube mehr und gar nichts. Das war überhaupt nicht gut. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung, auch von der Höhe her."

Bittere Enttäuschung für Daniel Soldevilla und Viktoria Aschaffenburg. Der SVA unterlag im Kellederduell zuhause dem Vorletzten aus Hankofen. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de









Daniel Soldevilla (Interimstrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Wie erwartet das ganz eklige Spiel. Wir waren eigentlich relativ gut im Spiel, hatten ein paar Ballbesitzphasen mehr als der Gegner. Wir konnten uns aber nicht wirklich Torchancen herausspielen. Es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Dann bekommen wir kurz vor Schluss wieder einen Elfmeter gegen uns, bei dem wir uns einfach wieder nicht gut anstellen. Da ist halt schade..."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Am Ende des Tages haben wir das Tor erzwungen. Nicht nur die drei Punkte sind wichtig, sondern auch das Gefühl für die Mannschaft, dass sie auswärts eine gute Leistung gebracht hat. Wir sind einfach glücklich, mit drei Punkten nach Hause zu fahren."



Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Schade! Ich glaube nicht, dass wir schlechter waren. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen, kassieren dann im ungünstigsten Moment das 1:1. Und dann haben wir in der zweiten Hälfte zu viele Geschenke verteilt."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

