Allgemeines
Quo vadis, SpVgg Bayreuth? Nico Andermatt verschoss in Illertissen einen Elfmeter. Passte ins Bild eines gebrauchten Tags für die Altstadt. Die Bayreuther rutschen immer mehr Richtung Abstiegskampf.
Quo vadis, SpVgg Bayreuth? Nico Andermatt verschoss in Illertissen einen Elfmeter. Passte ins Bild eines gebrauchten Tags für die Altstadt. Die Bayreuther rutschen immer mehr Richtung Abstiegskampf. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Reaktionen aus der Regionalliga: »Ein toter Auftritt«

Die O-Töne zu den Partien am Wochenende

Der Frühwinter hat dem 19. Spieltag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztlich konnten nur vier Partien ausgetragen werden. Hier gibt`s wieder die Reaktionen dazu:

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
4
0
Abpfiff
+Video

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)
"Wir haben von Anfang an sehr viel Dominanz ausgestrahlt und sind zur richtigen Zeit in Führung gegangen. Über 90 Minuten eine sehr souveräne, konzentrierte Leistung. Schön, dass wir heute zu Null spielen konnten dank unseres Torhüters, der einen Elfmeter halten konnte. Wir sind sehr zufrieden."

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)
"Wir wussten um die Qualität von Illertissen, haben es relativ gut wegverteidigt. Wir waren bei einer Umschaltaktion dann unaufmerksam und werden sauber ausgekontert. Normalerweise gehst du dann mit 0:1 in die Halbzeit, aber dann gibt`s noch nen fragwürdigen Elfmeter - 0:2. In der zweiten Halbzeit war`s dann ein toter Auftritt von meiner Mannschaft: Kein Glaube mehr und gar nichts. Das war überhaupt nicht gut. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung, auch von der Höhe her."

Bittere Enttäuschung für Daniel Soldevilla und Viktoria Aschaffenburg. Der SVA unterlag im Kellederduell zuhause dem Vorletzten aus Hankofen.
Bittere Enttäuschung für Daniel Soldevilla und Viktoria Aschaffenburg. Der SVA unterlag im Kellederduell zuhause dem Vorletzten aus Hankofen. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de


Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
0
1
+Video

Daniel Soldevilla (Interimstrainer Viktoria Aschaffenburg)
"Wie erwartet das ganz eklige Spiel. Wir waren eigentlich relativ gut im Spiel, hatten ein paar Ballbesitzphasen mehr als der Gegner. Wir konnten uns aber nicht wirklich Torchancen herausspielen. Es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Dann bekommen wir kurz vor Schluss wieder einen Elfmeter gegen uns, bei dem wir uns einfach wieder nicht gut anstellen. Da ist halt schade..."

Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)
"Am Ende des Tages haben wir das Tor erzwungen. Nicht nur die drei Punkte sind wichtig, sondern auch das Gefühl für die Mannschaft, dass sie auswärts eine gute Leistung gebracht hat. Wir sind einfach glücklich, mit drei Punkten nach Hause zu fahren."

Fr., 21.11.2025, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
3
4
+Video

Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)
"Schade! Ich glaube nicht, dass wir schlechter waren. Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen, kassieren dann im ungünstigsten Moment das 1:1. Und dann haben wir in der zweiten Hälfte zu viele Geschenke verteilt."

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)
"Für unsere jungen Spieler sind solche Spiele hier in Buchbach ein Segen, mit der ganzen Emotionalität, die aufkommt. Es war extrem viel drin heute. Die Jungs haben richtig gefightet, da ist eine deutliche Entwicklung erkennbar im Vergleich zum Saisonauftakt."

Die Bayern-Amateure feierten in Buchbach.
Die Bayern-Amateure feierten in Buchbach. – Foto: Marc Marasescu

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen
2
0
Abpfiff
+Video

Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)
"Wir haben sehr gut begonnen und von Anfang an dominiert. Nach dem 2:0 und der roten Karte war dann das Spiel erledigt."

Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)
"Was die Spielanlage betrifft, müssen wir alles in allem zu einem verdienten Sieg gratulieren. Nichtsdestotrotz bin ich mit unserem Auftritt, auch in Unterzahl, schon auch zufrieden. Kompliment an die Mannschaft, wir haben nie aufgesteckt und eine gute Moral gezeigt."

