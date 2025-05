Reaktionen aus der Regionalliga: »Diese Jungs sind Helden«

Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)"Egal was in Zukunft passieren wird: Diese Jungs sind Helden für mich. Sie werden immer in meinem Herzen bleiben. Privat ist meine Frau das Beste, was mir je passiert ist. Rein sportlich ist diese Mannschaft mit Abstand das Beste, was ich je erlebt habe. Großes Dankeschön, wie wir diese Saison gerockt haben."Tobias Beck (Spielertrainer SpVgg Hankofen-Hailing)"Ich will gar nicht groß auf den Spielverlauf eingehen, sondern dem TSV Buchbach zu einer absolut verdienten Vizemeisterschaft gratulieren. Für uns geht`s darum, die Partie schnell abzuhaken und den vollen Fokus auf die Relegation nächste Woche zu legen."