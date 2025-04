Reaktionen aus der Regionalliga: »Das ist für mich unvorstellbar«

Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth) "Die erste Halbzeit war sehr zäh. Auch, weil wir das System umgestellt haben. Wir hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Aufgrund der zweiten Halbzeit aber dann ein verdienter Sieg für uns." Josef Francic (Trainer TSV Aubstadt) "Die Mannschaft hat sehr gut gespielt. Man darf nicht vergessen, wir hatten unter der Woche ein schweres Spiel gegen die Bayern. Wir sind vier- oder fünfmal überragend vors Bayreuther Tor gekommen, konnten die Chancen aber leider halt nicht nutzen. Wir kassieren kurz vor und nach der Halbzeit zwei Gegentore, und dann ist es halt schwierig gegen so eine Spitzenmannschaft wie Bayreuth."

Tobias Beck (Spielertrainer SpVgg Hankofen-Hailing) "Wenn man die Chancen betrachtet, hätten wir sogar den Sieg verdient gehabt. Leider will aktuell der Ball für uns nicht so ins Tor, wie wir uns das vorstellen. Wichtig war mir heute die Leistung, und die hat gepasst. Wenn wir so weiterspielen, werden wir unsere Punkte holen."

Tobias Strobl (Cheftrainer FC Augsburg II)"Es war ein hartes Spiel für uns. Die erste Halbzeit war gar nicht so verkehrt, in der zweiten Halbzeit waren wir sehr schwach, machen trotzdem aus dem Nichts das 1:1. Dann wurde das Spiel total hektisch, so viele technische Fehler bin ich von meiner Mannschaft nicht gewohnt. Am Ende des Tages haben wir noch Glück, dass wir uns nicht das 1:2 fangen. Wir sind deshalb mit einem Punkt zufrieden, auch wenn`s sich komisch anhört."

Lars Bender (Cheftrainer Wacker Burghausen) "In den ersten 15 bis 20 Minuten haben wir den Fußball gespielt, den ich mir vorstelle. In der zweiten Halbzeit hatten wir sicher nicht mehr den fußballerischen Input von der Mannschaft, den ich mir erwarte. Aber dann muss es halt auch mal so ein Sieg sein." Matthias Ostrzolek (Spielertrainer Schwaben Augsburg) "Ein verdienter Sieg für Burghausen, weil wir in den ersten 45 Minuten einfach nicht da waren und erst in der zweiten Halbzeit mit dem Fußballspielen begonnen haben. Allerdings muss ich sagen: Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, hatte allerdings Vorsprung gegenüber den beiden und daher den kürzeren Weg zum Tor. Dass der Schiedsrichter unserem Spieler dennoch Rot zeigt, kann ich nicht verstehen."

Niklas Reutelhuber (Cheftrainer SpVgg Ansbach) "Wir haben verdient nicht gewonnen. Das war keine Topleistung von uns, wir waren in vielen Phasen weit weg davon. Wir kassieren ein blödes 0:1 und haben allgemein zu viel zugelassen. Ein verdienter Punkt für Türkgücü." Alper Kayabunar (Cheftrainer Türkgücü München) "Wir wollten mehr, wir wollten gewinnen. Beide haben viel investiert. Ich denke, am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Das war eine gute Leistung meiner Mannschaft, wirklich diszipliniert. Wir haben kaum eine Chance von Illertissen zugelassen. Die drei Punkte waren einfach wichtig für uns."



Leo Haas (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Wir haben uns nach der roten Karten schon auch noch schwer getan. In der Pause haben wir dann angesprochen, was wir mit Ball verbessern müssen. Und das haben die Jungs dann in der zweiten Halbzeit super umgesetzt."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

Einen Zähler sicherte sich die Viktoria gegen Spitzenreiter Schweinfurt. – Foto: Julien Christ/Scheuring



Benjamin Baier (Kapitän Viktoria Aschaffenburg)

"Klar, ein Punkt gegen den Tabellenführer hört sich gut an, leider in unserer Situation zu wenig. Aber genau diese Moral brauchen wir. Wir haben jetzt noch drei Endspiele."



Victor Kleinhenz (Cheftrainer Schweinfurt 05)

"Ich bin unfassbar stolz, was die Jungs heute und die ganze Saison über geleistet haben. Diesen Matchball nächste Wochen wollen wir natürlich nun nutzen."



Sebastian Neumann (Interimstrainer Würzburger Kickers)

"Die Ironie im Fußball ist: Man fährt hier eigentlich nicht her, um drei Punkte zu holen. Wir gehen zudem früh 0:1 in Rückstand, am Ende freuen wir uns über das Tor zum 1:1-Ausgleich, sind aber gleichzeitig enttäuscht, dass wir nicht drei Punkte geholt haben."



Josef Eibl (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Die rote Karte hat uns gar nicht so gut getan, wir haben Hektik aufkommen lassen. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es doch ruhig runtergespielt, konnten uns belohnen und am Ende des Tages haben wir verdient gewonnen."



Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)

"Es fällt mir schwer, etwas über das Spiel zu sagen, weil das Spiel nach 12 oder 13 Minuten vorbei war. Durch eine Entscheidung, die absolut nicht nachzuvollziehen ist. Das ganze Vilzinger Team konnte das Ganze nicht glauben. Und dann wird ne rote Karte gezückt! Das ist für mich unvorstellbar. Ich bin auf meine Jungs stolz, weil sie vieles wegverteidigt haben und sogar mit einem Mann weniger versucht haben, Fußball zu spielen."