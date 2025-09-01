Reaktionen aus der Regionalliga: »Brutal hart. Das geht so nicht.«

Der sechste Spieltag in der Regionalliga Bayern ist absolviert. Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch:

Sebastian Köhler (Co-Trainer SpVgg Bayreuth) "Super Einstellung, super Leistung, der Sieg ist verdient. Wir tun uns allerdings aufgrund des Schockmoments um Felix Heim sehr schwer. Alles Gute an dieser Stelle an ihn." Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach) "Wir haben verdient verloren, weil wir nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Uns hat die Power, die Intensität und die Passgenauigkeit gefehlt.

Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II) "In der ersten Halbzeit waren wir sogar besser, haben leider kein Tor gemacht, in der zweiten Halbzeit sah es dann ganz anders aus, dann hat Haching verdient gewonnen."

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)"Ich bin einfach froh, dass wir es wieder geschafft haben. Wir sind weiter im Umbruch und es bleibt noch viel Arbeit."

Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)"Wenn du 3:0 führst und in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft bist, und dann in der letzten Sekunde mit 3:4 verlierst, dann ist das schon brutal hart. Mir geht`s aber weniger um den abgefälschten Freistoß, der dann das Spiel entscheidet. Es geht vielmehr darum, dass der Gegner überhaupt noch die Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Wenn man 3:0 führt und innerhalb kürzester Zeit steht`s dann 3:3, dann ist das natürlich zu besprechen. Das geht so nicht."Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)"Wir sind vor der Pause noch zum 1:3 gekommen und wir wussten: Machen wir das 2:3, dann geht nochmal alles. Kompliment an die Mannschaft, sie hat immer an sich geglaubt. Am Ende haben wir ein bisschen glücklich gewonnen, aber nehmen wir gerne so mit."

Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen) "Aus meiner Sicht haben wir einen guten Start ins Spiel gefunden und über weite Strecken extrem auf Augenhöhe agiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir von Anfang an hohes Risiko gegangen sind und zwei Bayern-Aktionen führen dann zu zwei Treffern." Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II) "Wichtig war für mich zu erkennen, dass die Jungs aufmerksam bleiben über die gesamte Spielzeit, dann wird sich auch die Qualität am Ende durchsetzen, und so war`s auch. Wir hatten das Spiel in der zweiten Halbzeit völlig unter Kontrolle."

Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen) "Wir liegen zur Halbzeit völlig verdient mit 0:3 hinten, da war das Spiel natürlich gelaufen. Wir haben dann schon nochmal versucht, alles auf den Platz zu bringen und haben auch das Anschlusstor gemacht. Insgesamt müssen wir aber schon die Leistung von Burghausen anerkennen. Wir waren nicht in der Lage, dem entgegen zu wirken."

Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Wir haben ein tolles Fußballspiel gesehen. Meine Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Kompliment für die Leistung zum Ende einer Englischen Woche. Eine tolle Leistung von vorne bis hinten, da war viel Fußball drin. So stellen wir uns das vor."



Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Maximal unglücklich und maximal enttäuschend. Der Weg, den wir gehen, der ist grad sehr, sehr schmerzhaft. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wiederholt killt uns wieder die rote Karte. So ist das Leben."



Dominik Betz (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Mit der roten Karte hat sich die Statik geändert. Wir hatten viel den Ball und zunächst Anpassungsprobleme. Aber dann haben`s die Jungs gut gemacht, verdientermaßen den Führungstreffer erzielt und am Ende alles toll wegverteidigt. Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal hier drei Punkte holen."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Aubstadt schießt hier vier Tore und weiß, glaube ich, selber nicht, warum. Das waren vier lange Bälle, das ging natürlich viel zu einfach. Das müssen wir einfach besser verteidigen. Bis auf das kann ich den Jungs nicht viel vorwerfen. Ich glaube, wir hatten 10, 12 oder 13 hundertprozentige Torchancen. Der Torwart hat ein Wahnsinnsspiel gemacht." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"Wir wussten, dass Vilzing sehr heimstark ist. In der zweiten Halbzeit war`s ein Wahnsinnsspiel, sehr spannend. Unser Keeper hat einen überragenden Tag gehabt."



Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)

"Das fühlt sich leider wie eine Niederlage an, weil wir in der ersten Halbzeit haushoch überlegen waren."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"In der zweiten Halbzeit war mir einfach wichtig, dass die Mannschaft mental eine Reaktion auf die erste Halbzeit zeigt. Ich glaube, das ist uns gelungen. Wie dann die Tore fallen, ist mir am Ende des Tages egal. Das einzig Wichtige war, heute nicht mit null Punkten nach Hause zu fahren."

Erster Saisonsieg für die SpVgg Ansbach im Heimspiel gegen Viktoria Aschaffenburg. – Foto: Kurt Botsch



Matthias Rascher (Co-Trainer SpVgg Ansbach)

"Wir haben heute souverän gewonnen, wir wissen aber auch, dass das nur der Anfang gewesen sein kann. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber wir haben noch ganz schön was nachzuholen."



Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

"Wir sind der verdiente Verlierer, das muss man klipp und klar so sagen. Wir haben`s in der ersten Halbzeit wieder nicht geschafft, Regionalliga-Fußball zu spielen. Da hat alles gefehlt, und ich kann`s mir nicht erklären."