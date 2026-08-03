Reaktionen aus der Regionalliga: »Absolute Werbung!«

Eine "spannende" Partie vor toller Kulisse sah Schweinfurts Coach Jan Gernlein. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der 2. Spieltag in der Regionalliga Bayern ist absolviert - und natürlich stand der Auftakt des neuformierten TSV 1860 München im Fokus des Interesses. Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch. Das sagten die Protagonisten unmittelbar nach Schlusspfiff am Mikrofon des BFV:

Marco Zupur (Cheftrainer TSV Schwaben Augsburg) "Am Ende des Tages ein verdienter Sieg für Illertissen. Sie haben den einen Fehler, den wir gemacht haben, ausgenutzt. Wir sammeln uns wieder, ziehen unsere Lehren daraus und greifen nächste Woche wieder an."

Walid Khaled (Cheftrainer FV Illertissen)"In der ersten Halbzeit sind wir richtig schwierig reingekommen. Der Gegner hat das aber auch echt gut gemacht, mit Ball haben sie uns das Leben richtig schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und wenig zugelassen. Wir haben wieder zu Null gespielt, das freut uns natürlich. Wir können zufrieden sein."

Alper Kayabunar (Cheftrainer 1860 München) "Wir hätten natürlich gerne gewonnen, starte aber extrem ungünstig in die Partie und gehen mit der ersten Aktion in Rückstand. Ansonsten haben wir es gut gemacht, sind gut zurückgekommen. Wir können mit dem Punkt leben, wollen aber nächste Woche einige Dinge verbessern und gehen dann das nächste Spiel an."

Jan Gernlein (Cheftrainer 1. FC Schweinfurt 05)"Zunächst einmal ein Lob an die Kulisse! Das war sowohl von den Löwenfans als auch von unseren Fans überragend. Was da für ne Stimmung im Stadion war, das war absolute Werbung. Wir haben ein packendes, spannendes Spiel gesehen. Meine Mannschaft hat sich echt gut gefangen nach dem 1:5 gegen Aubstadt. Am Ende ist es ein verdienter Punkt, darauf können wir aufbauen."



Sven Zurawka (Cheftrainer TSV Buchbach)

"In den ersten 25 Minuten haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt. In der zweiten Halbzeit war Eichstätt die erste Viertelstunde bis zur Gewitterpause besser, danach haben wir es aber schon sehr souverän zu Ende gespielt." Sven Zurawka (Cheftrainer TSV Buchbach)"In den ersten 25 Minuten haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt. In der zweiten Halbzeit war Eichstätt die erste Viertelstunde bis zur Gewitterpause besser, danach haben wir es aber schon sehr souverän zu Ende gespielt." Steffen Israel (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Wir liegen heute wieder nach zehn Minuten mit 0:2 zurück. Wir haben dann auch in der Pause schonungslos angesprochen, dass wir mit so einer Zweikampfführung in der Regionalliga nichts verloren haben. Die Jungs haben nach der Halbzeit meiner Meinung nach eine sehr gute Reaktion gezeigt, die Spielunterbrechung wegen des Gewitters hat uns leider wieder ein wenig außer Tritt gebracht. Wir kassieren unnötig noch zwei weitere Gegentore. Alles in allem können wir natürlich nicht zufrieden sein."



Matthias Osrzolek (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)

"Wir haben eine Riesenleidenschaft auf den Platz gelegt und haben in der ersten Halbzeit auch sehr gut Fußball gespielt. Wir hätten die Partie durchaus schon zur Pause deutlich gestalten können und hätten in der zweiten Halbzeit nicht so zittern müssen." Matthias Osrzolek (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)"Wir haben eine Riesenleidenschaft auf den Platz gelegt und haben in der ersten Halbzeit auch sehr gut Fußball gespielt. Wir hätten die Partie durchaus schon zur Pause deutlich gestalten können und hätten in der zweiten Halbzeit nicht so zittern müssen."

Felix Bachschmid war der Matchwinner für den SV Wacker im Heimspiel gegen den FC Bayern II. – Foto: Mike Megapix





Dante (Cheftrainer FC Bayern II)

"In der ersten Halbzeit waren 15, 20 Minuten in Ordnung, danach sind wir nur hinterhergelaufen. In der Halbzeit haben wir darüber gesprochen, in der zweiten Halbzeit war`s dann besser. Schade, dass uns kein Tor gelungen ist."



Bernd Eigner (Cheftrainer SC Eltersdorf)

"Heute hat man den Unterschied gesehen zwischen einer erfahrenen, abgewichsten Truppe in der Regionalliga und ein Greenhorn-Mannschaft, wie wir es in der Liga vielleicht noch sind. In Summe wäre vielleicht ein Punkt für uns verdient gewesen, mit der Art und Weise bin ich zu 100 Prozent einverstanden. Und ich bin völlig überzeugt: Wenn wir so auftreten, werden wir uns auch die Punkte wieder holen." Bernd Eigner (Cheftrainer SC Eltersdorf)"Heute hat man den Unterschied gesehen zwischen einer erfahrenen, abgewichsten Truppe in der Regionalliga und ein Greenhorn-Mannschaft, wie wir es in der Liga vielleicht noch sind. In Summe wäre vielleicht ein Punkt für uns verdient gewesen, mit der Art und Weise bin ich zu 100 Prozent einverstanden. Und ich bin völlig überzeugt: Wenn wir so auftreten, werden wir uns auch die Punkte wieder holen."

Paul Grauschopf (vorne) und die Vilzinger verteidigten in Eltersdorf alles weg. "Quecken"-Coach Bernd Eigner nötigte das Respekt ab: "Abgewichst..." – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner





Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Ich kann`s kurz zusammenfassen: Das war ein klassischer, dreckiger 1:0-Auswärtssieg. Wir mussten ein wenig leider, heute gab`s aber auch keinen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern nur drei Punkte."



Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)

"Bitter! Wir haben einen großen Aufwand betrieben. Über die komplette Distanz waren wir die bessere Mannschaft, hatten das Spiel unter Kontrolle und müssen eigentlich das zweite oder dritte Tor machen. Machen wir aber nicht! Dann passen wir das eine Mal hinten nicht auf. Ob es Elfmeter war, weiß ich nicht. Der Spieler sagt nein, der Schiedsrichter ja - am Ende pfeift der Schiri. Müssen wir so hinnehmen. Wir konnten uns nicht belohnen." Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)"Bitter! Wir haben einen großen Aufwand betrieben. Über die komplette Distanz waren wir die bessere Mannschaft, hatten das Spiel unter Kontrolle und müssen eigentlich das zweite oder dritte Tor machen. Machen wir aber nicht! Dann passen wir das eine Mal hinten nicht auf. Ob es Elfmeter war, weiß ich nicht. Der Spieler sagt nein, der Schiedsrichter ja - am Ende pfeift der Schiri. Müssen wir so hinnehmen. Wir konnten uns nicht belohnen." Janek Frensch (Interimstrainer SpVgg Unterhaching)

"Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft. Alle haben gemeinsam versucht, das Spiel zu ziehen und haben ganz viel Mut bewiesen. Am Ende denke ich, ist es ein verdienter Sieg, weil die Jungs das richtig gut gemacht haben."

Patrick Scheder (li.) brachte Bayreuth am Ronhof auf die Siegerstraße. – Foto: Wolfgang Zink



Julian Kolbeck (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)

"Unterm Strich eine verdiente Niederlage, weil wir naiv gespielt haben und Bayreuth unsere Fehler eiskalt ausgenutzt hat. Vorne hat uns auch die Durchschlagskraft gefehlt."



Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)

"Ich bin echt happy! Zwei Punktspielsiege in Folge, das hatte ich schon lange nicht mehr. Top, das haben sich die Jungs heute verdient. Ab morgen beginnt dann schon die Regeneration für das Pokalspiel."



Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)

"Wir haben uns schwer getan! Landsberg hat nach der Pause Druck gemacht, kommt verdient zum Ausgleich. Mit den letzten Kräften konnten wir noch den Lucky Punch setzen. Deshalb Glückwunsch an meine Mannschaft für die drei Punkte und die gezeigte Moral."



René Schröder (Cheftrainer TSV Landsberg)

"Wir haben leider drei Standardsituationen schlecht wegverteidigt. Wir haben mit Ball aber ein tolles Spiel gezeigt. Leider konnten wir eine Vielzahl von Balleroberungen im letzten Drittel nicht ausspielen. Trotzdem Hut ab vor meiner Mannschaft, auf der Leistung können wir aufbauen." Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II)"Wir haben uns schwer getan! Landsberg hat nach der Pause Druck gemacht, kommt verdient zum Ausgleich. Mit den letzten Kräften konnten wir noch den Lucky Punch setzen. Deshalb Glückwunsch an meine Mannschaft für die drei Punkte und die gezeigte Moral."René Schröder (Cheftrainer TSV Landsberg)"Wir haben leider drei Standardsituationen schlecht wegverteidigt. Wir haben mit Ball aber ein tolles Spiel gezeigt. Leider konnten wir eine Vielzahl von Balleroberungen im letzten Drittel nicht ausspielen. Trotzdem Hut ab vor meiner Mannschaft, auf der Leistung können wir aufbauen."

Zweites Spiel, zweiter Sieg für den FC Memmingen! – Foto: Siegfried Rebhan