Reaktionen auf die Absage des Oberliga-Topspiels KFC-Ratingen

Am Mittwochvormittag fand eine Begehung der Spielfläche durch Vertreter der Stadt Krefeld und dem Geschäftsführer des KFC Uerdingen, Sebastian Schmidt, statt. „Aufgrund der anhaltend starken Niederschläge der vergangenen Tage sowie der zuletzt hohen Belastung der Rasenfläche wurde durch die Stadt Krefeld entschieden, den Platz für zwei Wochen zu sperren“, schreibt der KFC Uerdingen. „Nach der Begehung war schnell klar, dass der Platz derzeit keine guten Bedingungen für ein Spiel bietet. Die Entscheidung der Stadt Krefeld ist demnach absolut nachvollziehbar und im Sinne der Sicherheit der Spieler richtig“, urteilt Sebastian Schmidt. Natürlich hätte der Verein das Topspiel am Freitagabend gerne ausgetragen, aber unter den aktuellen Umständen sei das weder möglich noch sinnvoll, so Schmidt weiter.

In den vergangenen Tagen fanden in der Krefelder Grotenburg die vier Spiele des Final Fours der Football-EM statt. Am Dienstag verspielte die deutsche Nationalmannschaft die Bronzemedaille in der Schlussphase, am Abend hat Österreich das Finale für sich entschieden.

Bereits erworbene Tickets für das abgesagte Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin, der in Abstimmung mit dem Verband zeitnah festgelegt und bekannt gegeben wird, teilt der KFC weiter mit. Der KFC Uerdingen plant, das nächste Heimspiel am 15. November gegen die SpVg Schonnebeck wieder regulär im Grotenburg-Stadion auszutragen. Bei einer zweiwöchigen Sperre des Rasens in der Grotenburg ist davon auszugehen, dass das Nachholspiel gegen Ratingen erst nach dem Spiel gegen Schonnebeck stattfinden wird. Trotz des Aus im Niederrheinpokal drohen KFC und 04/19 also wieder Englische Wochen.

KFC-Trainer Julian Stöhr war von der Absage nicht überrascht. „Ein bisschen haben wir schon damit gerechnet, als wir die Bilder vom Rasen gesehen haben“, sagt er. Die Spielabsage sei ärgerlich, schließlich habe er sich mit dem Team schon intensiv auf den Gegner vorbereitet. Angesichts der Rahmenbedingungen sei die Absage aber sinnvoll. „Das wäre ein absolutes Gerumpel geworden“, sagt Stöhr.

Mit „Gerumpel“ kennt sich wiederum der Gegner seit Jahren aus. Erst in der vergangenen Saison, im Viertelfinale des Niederrheinpokals gegen den MSV Duisburg, war der Rasen im Ratinger Stadion, der schon seit Jahren in der Kritik stand, überregional bekannt geworden: Der Trainer des damaligen Regionalliga-Spitzenreiters, Dietmar Hirsch, hatte nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung dort gesagt, er würde nicht einmal seinen Hund auf dieses Geläuf lassen. Das hallte in der Stadt nach, in seltener Einigkeit stellten mehrere Parteien den Antrag, den Rasen austauschen zu lassen, weil es im Sommer ein Zeitfenster gab, da das Mehrkampf-Meeting des TV Ratingen nicht stattfinden konnte.

Seit Ende September ist 04/19 nun auf dem neuen Rasen unterwegs, seit der Partie gegen den VfL Jüchen. „Da gab es noch Probleme mit der Standfestigkeit“, erinnert sich Ratingens Trainer Damian Apfeld, der aber nun findet: „Der Rasen ist jetzt schon um Welten besser, der Ball läuft gut bei uns, und er wird im März, April noch besser sein, wenn er weiter angewachsen ist.“

Apfeld stellt sich auf englische Wochen ein

Die Nachricht zur Spielabsage aus Krefeld erreichte Apfeld durch den Anruf unserer Redaktion, in einer ersten Reaktion sagt der Trainer des Spitzenreiters, der die jüngsten drei Ligaspiele gewann und sowohl den besten Angriff der Oberliga als auch die beste Tordifferenz hat: „Wir hätten gerne gespielt. Wir sind halt gerade gut drauf, im Flow, die Stimmung ist gut, wir haben fast keine Verletzten. Wer weiß, wie das dann beim Nachholtermin aussieht – und dass es dann wahrscheinlich ein Spiel unter der Woche sein muss, ist auch schade. Unser Ligaspiel gegen Homberg musste wegen des Niederrheinpokalspiels des VfB schon um eine Woche verlegt werden, dabei ich bin ein Freund davon, einen Rhythmus zu bekommen. Das ist so schwieriger, deswegen ist das schade, aber dann leider halt so.“

Dass das Spiel gegen Ratingen, sofern es stattgefunden hätte, kein fußballerischer Leckerbissen geworden wäre, davon war angesichts der Belastung des Rasens auszugehen. Schon vor dem Football-Doppelspieltag mit dem Spiel um Platz drei und dem Finale waren deutliche Spuren im Rasen zu sehen, besonders in der Mitte war das Grün schon zu diesem Zeitpunkt sehr in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Stadt Krefeld hatte sich im Vorfeld der Football EM noch positiv über den Rasen in der Grotenburg geäußert. „Der Rasen befindet sich derzeit in einem guten Zustand“, hieß es aus dem Rathaus. Der Wechsel zwischen Fußball und Football ist in der Grotenburg in der Vergangenheit in der Regel reibungslos vonstattengegangen. Schließlich tragen neben dem KFC Uerdingen auch die Krefeld Ravens in der GFL2 ihre Heimspiele dort aus.

Regenwetter als wesentlicher Übeltäter

Die Football-Saison der Ravens ist allerdings schon einige Wochen beendet, sodass in den vergangenen Wochen nur noch der KFC den Rasen bei Spielen und zum Training beansprucht hatte. „Die Pflege sowie die Vorbereitung des Rasens für den Wechsel zwischen American Football und Fußball erfolgen stets effizient, sodass sich der Rasen gut erholen kann“, hatte die Stadt im Vorfeld auf Anfrage mitgeteilt. Einen neuen Rasen zu verlegen schien daher für die Stadt im Vorfeld keine Option zu sein. „Kleinere Regenerationsmaßnahmen werden nach jedem Spiel durchgeführt, um den Rasen in gutem Zustand zu halten.“

Der Plan hat allerdings nur bedingt geklappt. Vor allem das Wetter habe einen Strich durch die Rechnung gemacht, lässt die Stadt verlauten. „Die Sperrung des Naturrasens in der Grotenburg ist in erster Linie eine Folge des regnerischen Wetters der vergangenen Tage. Auch ohne die Football-Spiele wäre der Rasen voraussichtlich nicht bespielbar gewesen. Nun kam die Belastung durch die Spiele hinzu, zumal es teilweise auch während der Begegnungen geregnet hat“, schreibt die Stadt Krefeld am Mittwochnachmittag.

Vor dem Spiel gegen Schonnebeck soll es eine erneute Platzbegehung mit allen Verantwortlichen geben. Dann „wird der Rasen erneut begutachtet und gegebenenfalls wieder freigegeben“, so die Stadt weiter.