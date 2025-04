Reaktionen auf Bredis Tod: Süddeutscher Fußball in Schockstarre

Die süddeutsche Amateurfußballwelt trauert um Claus „Bredi“ Breitenberger, der Anfang der Woche plötzlich und völlig unerwartet verstorben ist. Quer durch alle Ligen haben Vereine ihr tiefes Mitgefühl bekundet und erinnern an einen Menschen, der weit über die Sportplätze hinaus geschätzt wurde. „Bredi“ war ein gern gesehener Gast auf allen Fußballplätzen – sein Tod hinterlässt eine große Lücke und reißt ein tiefes Loch. FuPa fasst die Reaktionen zusammen.

Besonders in seiner Heimatstadt Schwäbisch Gmünd, wo er am Wochenende noch auf dem Fußballplatz unterwegs war, ist die Trauer groß. Der Oberligist 1. FC Normannia Gmünd reagiert in einer Beileidsbekundung auf den plötzlichen Tod von Breitenberger: “Bei uns im Schwerzer war Bredi zu Hause, verpasste fast nie ein Spiel, auch auswärts nicht.”