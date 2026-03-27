„Reaktion zeigen“ – Sportbund Rosenheim will zurück in die Erfolgsspur 23. Spieltag der Bezirksliga Ost von Luca Hayden · Heute, 16:52 Uhr · 0 Leser

Carlos Kurzer (re.) und der SB Rosenheim treffen auf Saaldorf. – Foto: Marc Marasescu

Die Erfolgsserie des Sportbund Rosenheim ist in Siegsdorf gerissen. Gegen den SV Saaldorf soll im kommenden Heimspiel nun wieder ein Dreier her.

Nach dem Ende der Erfolgsserie steht der SB DJK Rosenheim vor einer richtungsweisenden Partie. Gegen den TSV Siegsdorf mussten sich die Grün-Weißen zuletzt geschlagen geben – nun soll vor heimischem Publikum die passende Antwort folgen. Mit dem SV Saaldorf wartet allerdings ein Gegner, der trotz schwieriger Ausgangslage keinesfalls zu unterschätzen ist. Die Gäste sind im Pflichtspieljahr 2026 noch ohne Sieg und mussten zuletzt eine 2:4-Niederlage gegen den FC Aschheim hinnehmen. In der Tabelle steht Saaldorf aktuell auf Rang elf – und damit knapp über dem Strich. Der Vorsprung der Rosenheimer beträgt acht Punkte, allerdings hat der SVS noch ein Nachholspiel in der Hinterhand: Ende April trifft die Mannschaft von Trainer Josef Rehrl auf den SV Aschau/Inn.

Morgen, 14:00 Uhr SB DJK Rosenheim SB Rosenheim SV Saaldorf SV Saaldorf 14:00 PUSH