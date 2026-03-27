„Reaktion zeigen“ – Sportbund Rosenheim will zurück in die Erfolgsspur

Die Erfolgsserie des Sportbund Rosenheim ist in Siegsdorf gerissen. Gegen den SV Saaldorf soll im kommenden Heimspiel nun wieder ein Dreier her.
Nach dem Ende der Erfolgsserie steht der SB DJK Rosenheim vor einer richtungsweisenden Partie. Gegen den TSV Siegsdorf mussten sich die Grün-Weißen zuletzt geschlagen geben – nun soll vor heimischem Publikum die passende Antwort folgen. Mit dem SV Saaldorf wartet allerdings ein Gegner, der trotz schwieriger Ausgangslage keinesfalls zu unterschätzen ist.
Die Gäste sind im Pflichtspieljahr 2026 noch ohne Sieg und mussten zuletzt eine 2:4-Niederlage gegen den FC Aschheim hinnehmen. In der Tabelle steht Saaldorf aktuell auf Rang elf – und damit knapp über dem Strich. Der Vorsprung der Rosenheimer beträgt acht Punkte, allerdings hat der SVS noch ein Nachholspiel in der Hinterhand: Ende April trifft die Mannschaft von Trainer Josef Rehrl auf den SV Aschau/Inn.
Ein Blick auf das Hinspiel dürfte den Hausherren Mut machen: Damals zeigte die Elf von Patrick Zimpfer eine ihrer stärksten Saisonleistungen. Bereits nach rund 30 Minuten führte der SBR deutlich mit 5:0, am Ende stand ein souveräner 6:1-Auswärtssieg in Saaldorf. Dennoch ist klar, dass solche Spiele keine Garantie für den erneuten Erfolg sind – im Gegenteil: Die Gäste dürften mit zusätzlicher Motivation anreisen.
Zimpfer fordert daher eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „Wir wollen nach dem Auftritt gegen Siegsdorf eine Reaktion zeigen. Für uns gilt es, wieder in unseren Flow zu finden und vor heimischem Publikum eine neue Serie zu starten.“
Gleichzeitig warnt der Rosenheimer Coach vor dem kommenden Gegner:„Saaldorf ist ein extrem unangenehmer Gegner. Wir haben einen klaren Plan und wollen die drei Punkte unbedingt zu Hause behalten.“
Anpfiff an der Pürtslingstraße ist am Samstag um 14 Uhr.