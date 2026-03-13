"Reaktion zeigen" - Mühlen will gegen Vechta zurück in die Spur finden

– Foto: Detlev Drobeck

Wenn GW Mühlen am Sonntag auf SFN Vechta trifft, ist die Rollenverteilung auf den ersten Blick klar: Der Tabellenführer empfängt den Tabellen-15. Doch ein Derby hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte, auch wenn das Saisonziel komplett konträr ist.

Für Mühlen geht es nach dem enttäuschenden 2:2 unter der Woche gegen Firrel darum, wieder in die Erfolgsspur zu finden. Trotz einer 2:0-Führung musste sich die Hinrichs-Elf am Ende mit einem Punkt zufriedengeben. Genau dort setzt Trainer Andreas Hinrichs vor dem Derby an.

Die Gäste aus Vechta kämpfen aktuell um den Ligaverbleib und haben personell noch einmal nachgelegt. „Vechta hat sich nochmal verstärkt, Das zeigt natürlich auch, dass sie Ambitionen haben und alles dafür geben werden, in der Klasse zu bleiben“, erklärt der Mühlener Coach.

„Nach dem 2:2 haben wir natürlich etwas Druck vor dem Derby. Für Vechta ist es natürlich auch ein Spiel, das sie unbedingt gewinnen müssen, wenn sie den Anschluss halten wollen“, sagt Hinrichs.

Zusätzliche Brisanz bringt auch die Trainerpersonalie der Gäste mit sich: Ingo Soremba, einst selbst lange Trainer in Mühlen, kennt den kommenden Gegner bestens. „Er kennt uns sehr, sehr gut und wird die Mannschaft sicherlich gut einstellen. Außerdem hat er unser Spiel am Mittwoch gesehen“, so Hinrichs.

Heißes Match erwartet

Die Mühlener erwarten daher ein intensives Derby, bei dem auch das Wetter eine Rolle spielen kann „Wir erwarten ein sehr enges, umkämpftes und intensives Derby. Es soll viel regnen, da wird uns auf jeden Fall nichts geschenkt und wir werden uns alles hart erarbeiten müssen.“

Trotz der Favoritenrolle nimmt der Tabellenführer das Spiel also keineswegs auf die leichte Schulter. Schließlich hat die Mannschaft das jüngste Spiel bereits aufgearbeitet. „Wir haben das Spiel gegen Firrel nachbesprochen und die Dinge analysiert, die wir definitiv besser machen müssen, wenn wir eine Spitzenmannschaft sein wollen.“

Nun soll die Antwort auf dem Platz folgen. „Jetzt geht es für uns darum zu zeigen, dass wir daraus gelernt haben und dass wir eine Reaktion zeigen, um zurück in die Erfolgsspur finden.“

Die Statistik spricht allerdings klar für die Hausherren: In der Landesliga trafen beide Teams bislang dreimal aufeinander.. dreimal gewann Mühlen. Dennoch rechnet Hinrichs mit einem offenen Spiel: „Beide Mannschaften müssen auf Sieg spielen. Ich glaube also, dass sich die Zuschauer auf ein spannendes und kurzweiliges Spiel freuen können.“

Für Mühlen bietet das Derby gleichzeitig die Chance, den kleinen Rückschlag der vergangenen Woche schnell vergessen zu machen. „Nach so einem Rückschlag ist es gut, wenn man direkt wieder ein Spiel hat und es gut machen kann.“

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr